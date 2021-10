Les Timberwolves surpassent les 40 points d’Antetokounmpo

28/10/2021 à 7h04 CEST

Guard DeAngelo Russell avait 29 points en tant que leader dans l’attaque équilibrée de la Loups des bois du Minnesota, qui a vaincu les 40 points de l’attaquant vedette grec Giannis Antetokounmpo battre les Milwaukee Bucks 108-113 sur la route, champions NBA actuels. Le Minnesota avait perdu six matchs consécutifs contre les Bucks et n’avait pas gagné à Milwaukee depuis la saison 2013-14.

Le centre américain Karl Antony Towns et l’avant-garde Anthony Edwards ont chacun contribué 25 points qui ont contribué à la victoire surprise des Timberwolves. Towns a passé 38 minutes sur le terrain et a réussi 9 des 13 tirs sur le terrain, dont 3 des 5 triples, 4 des 5 de la ligne du personnel, a pris trois rebonds et délivré cinq passes décisives. L’attaquant Jarred Vanderbilt, à son premier départ de la saison, a terminé avec un double-double de 10 points et 13 rebonds, ce qui a fait de lui un autre facteur gagnant pour les Timberwolves. L’attaquant argentin, la recrue Leandro Bolmaro n’est pas sorti une minute sur le terrain avec l’équipe du Minnesota.

Cette fois cependant Antetokounmpo a réalisé un double-double de 40 points, 16 rebonds et sept passes décisives en 35 minutes d’action, cela n’a pas suffi à éviter la défaite des champions de la ligue, la deuxième qu’ils subissent jusqu’ici cette nouvelle saison et la première dans leur domaine.

L’attaquant Khris Middleton a récolté 16 points et le garde Grayson Allen a atteint 13 points pour Milwaukee. Les Bucks ont continué sans avoir le meneur de jeu de départ Jrue Holiday ou le centre cubano-américain Brook Lopez avec l’équipe, tous deux blessés.