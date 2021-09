Les Titans de HBO Max ont livré une tournure majeure de l’histoire de Barbara Gordon Origin, et je suis là pour ça

in

Les trois séquences étaient impressionnantes et amusantes à regarder, mais Babs combattant Lady Vic dans le présent en était une que je devais juste revoir assez rapidement. Bien sûr, Lady Vic a gagné, d’une certaine manière, puisque son objectif principal était de prendre une photo du commissaire Gordon après l’avoir détournée de ses amis et alliés, mais Barbara a non seulement survécu, mais a combattu l’assassin qui aurait été trop disposé pour la mettre fin si elle avait de chance. Elle n’avait pas besoin que Dick se présente en mode Nightwing juste à temps pour sauver la situation, mais s’occupait elle-même des affaires. A+, Baba !