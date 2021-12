Les Titans dominent les Jags 20-0 et obtiennent leur premier blanchissage à domicile depuis 2000

Les Titans du Tennessee étaient de l’autre côté d’un festival de chiffres d’affaires dimanche, obtenant quatre interceptions qui les ont aidés à battre le triste Jacksonville 20-0 pour leur premier blanchissage à domicile en plus de deux décennies.

Rashaan Evans, Jayon Brown, Kristian Fulton et Buster Skrine ont réussi des passes de la recrue Trevor Lawrence, qui n’avait pas lancé plusieurs interceptions dans un match depuis ses débuts dans la NFL.

Le Tennessee a dominé la ligne offensive de Jacksonville, limogeant Lawrence à trois reprises et provoquant quatre appels en attente et un faux départ. Toutes les interceptions étaient le résultat direct de la pression, mais pas des blitz.

Les Titans (9-4) avaient été à l’autre bout des matchs remplis de chiffres d’affaires lors de leurs deux précédentes sorties, perdant contre Houston et la Nouvelle-Angleterre grâce principalement à un total de neuf chiffres d’affaires.

Jacksonville (2-11) a fourni le remède parfait à un dérapage de deux matchs. Les Jaguars ont également prolongé un certain nombre de séquences sans marquer dans un match pour la quatrième fois de l’histoire de la franchise et la première fois depuis 2009.

Les Jaguars ont perdu leur cinquième d’affilée au total, une huitième d’affilée à Nashville, une neuvième consécutive dans le match de l’AFC Sud et une quinzième d’affilée sur la route.

Celui-ci intervient après d’autres rapports selon lesquels l’organisation est aux prises avec des conflits internes, avec une angoisse croissante entre l’entraîneur en difficulté Urban Meyer et son personnel.

Les Titans, quant à eux, se sont rapprochés de la victoire de l’AFC Sud pour la deuxième année consécutive. Ils n’ont plus personne sur leur calendrier avec un record gagnant. Et, s’ils continuent à jouer au football propre, cela pourrait être un facteur dans l’AFC malgré le fait qu’il n’y ait pas le porteur de ballon vedette Derrick Henry.

D’Onta Foreman, remplaçant Henry, a eu son premier touché au sol en quatre ans. Ryan Tannehill, le principal coupable des récents revirements de l’équipe, n’en a commis aucun et a couru pour un score. Il a complété 20 des 31 passes pour 191 verges.

La course TD de Tannehill a montré certains des problèmes de Jacksonville. L’entraîneur de la ligne défensive Tosh Lupoi a demandé à Meyer d’appeler le temps mort parce que leur défense semblait perdue. Meyer a couru vers le juge de ligne, mais a hésité à faire l’appel. Tannehill s’est ensuite précipité pour un TD de 5 verges.

JONES DE RETOUR

Le receveur des Titans, Julio Jones, est revenu dans la formation pour la première fois en plus d’un mois, mais n’a pas fait grand-chose. Il n’en avait pas besoin non plus.

Jones, qui a raté les trois derniers matchs en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, a été activé de la réserve des blessés samedi et a capté quatre passes pour 33 verges. Il a raté six matchs cette saison à cause de blessures.

CHARGE DE TRAVAIL DE ROBINSON

James Robinson de Jacksonville devrait obtenir plus de portées après avoir été mis sur le banc après des échappés précoces au cours des semaines consécutives. Son utilisation est devenue un cirque hebdomadaire, Meyer offrant des réponses confuses à chaque fois qu’il parle.

Robinson était à nouveau un non-facteur. Il a terminé avec six courses pour 4 yards.

BLESSURES CLÉS

Le porteur de ballon des Jaguars Carlos Hyde a été évalué pour une commotion cérébrale en fin de match. Le gardien des Titans Rodger Saffold est parti brièvement au premier quart avec une blessure à l’épaule et à nouveau au troisième. Titans FB Tory Carter s’est blessé à la cheville.

SUIVANT

Jaguars : Accueillez Houston dimanche prochain. Les Texans ont remporté sept victoires consécutives et 13 des 15 de la série.

Titans : jouez à Pittsburgh dimanche prochain. Les Steelers (6-6-1) ont plus de temps pour se préparer après avoir perdu contre Minnesota jeudi soir.