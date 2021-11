Les Titans du Tennessee font un geste surprenant sur Adrian Peterson

Adrian Peterson est maintenant à la recherche d’une nouvelle équipe de la NFL. Mardi, les Titans du Tennessee ont annoncé qu’ils avaient renoncé au légendaire porteur de ballon et chanter avec l’équipe le 5 novembre. Peterson remplaçait Derrick Henry, qui est actuellement dans la réserve des blessés. Dans les trois matchs joués par Peterson avec les Titans, il partageait les courses avec D’Onta Foreman, Jeremy McNichols et Dontrell Hilliard, selon ESPN.

Peterson a porté le ballon 27 fois pour 82 verges et un touché cette saison. Le seul score est entré dans la semaine 9 contre les Rams de Los Angeles et son temps maintenant avec Walter Payton pour le 11e sur la liste des marqueurs de tous les temps. Peterson se classe actuellement cinquième de tous les temps pour les verges au sol (14 902) et quatrième pour les touchés au sol (119).

« Je suis ravi d’être ici », a déclaré Peterson peu de temps après avoir signé avec les Titans, selon le site officiel de l’équipe. « Vous pensez à une situation idéale pour un porteur de ballon comme moi et mon style, ce serait ça maintenant. Donc, je vais juste vivre le moment présent, en profiter et faire tout ce qu’ils me demandent de faire. C’était un accueil chaleureux (de la part de mes coéquipiers). Les gars semblent ravis de m’avoir ici. Mais, bien sûr, il s’agit de ce que vous pouvez faire maintenant. J’ai l’impression qu’une fois que je suis sorti, et la façon dont j’ai abordé l’entraînement et la salle de réunion, j’ai Je sais que les gars regardent et s’en nourrissent aussi. »

Peterson, 36 ans, a été sélectionné au septième rang du repêchage de la NFL en 2007 par les Vikings du Minnesota. Il a passé 10 saisons avec les Titans avant de rejoindre les New Orleans Saints, les Arizona Cardinals, l’équipe de football de Washington et les Lions de Detroit au fil des ans. Au cours de sa carrière, Peterson a remporté le titre de joueur par excellence de la NFL et de joueur offensif de l’année en 2012. Il a également été sélectionné sept fois au Pro Bowl et à l’équipe All-Pro.

« Je me sens bien », a déclaré Peterson. « S’ils appellent mon numéro, je vais y aller et contribuer de toutes les manières possibles. Je fais un excellent travail pour garder mon corps en forme, mentalement et physiquement, et me préparer pour un moment comme celui-ci. » Étant donné que Peterson est au ballottage, les équipes peuvent essayer de le réclamer avant qu’il ne devienne un agent libre et puisse signer où il veut.