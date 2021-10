Les Titans ont maintenant l’air d’un prétendant au championnat de l’AFC

Il y a deux semaines, les Titans du Tennessee étaient embourbés dans une saison moyenne et ont même subi une défaite contre les Jets de New York, auparavant sans victoire, en tant que tache rougeoyante et laide sur leur record. Mais au cours des sept derniers jours, ils ont battu les deux équipes qui ont disputé le match de championnat de l’AFC la saison dernière lors de matchs consécutifs.

Alors, qui doute que les Titans soient désormais des prétendants au championnat de l’AFC ?

Ouais, silence.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Les Titans ont non seulement battu les Chiefs, mais les ont en quelque sorte battus dimanche, auteur d’une victoire de 27-3 époustouflante par sa rigueur.

Tennessee Titans à l’intérieur du secondeur Rashaan Evans (54) célèbre après avoir intercepté une passe contre les Chiefs de Kansas City dans la première moitié d’un match de football de la NFL le dimanche 24 octobre 2021 à Nashville, Tenn. (AP Photo/Wade Payne)

« Lorsque nous gagnons des matchs, vous savez, les gens essaient de trouver toutes sortes de raisons pour lesquelles nous ne gagnerons pas le prochain match et ce genre de choses », a déclaré le sécurité Kevin Byard. « Mais ils ne parlent jamais de notre physique en tant qu’équipe.

« Ce n’est peut-être pas joli, je pense avoir vu une statistique comme la semaine dernière qui dit que nous avons le plus de victoires par derrière au quatrième quart. C’est à cause de la physicalité et de la façon dont nous jouons. Nous pourrions ne pas être jolie au début, mais vers la fin du match, ce genre de choses s’use dans les équipes. Donc, comme je l’ai dit, c’est génial d’avoir une victoire aujourd’hui. «

Et cela fait que les Titans, leaders de la course AFC Sud, se sentent plutôt bien dans leur peau en ce moment.

« Honnêtement, notre confiance est toujours élevée », a déclaré Byard.

(Ouais, rester avec Byard parce qu’il s’est lancé – un peu comme son équipe).

« Il n’y a pas une équipe dans cette ligue que nous ne pensons pas pouvoir battre [on] n’importe quel dimanche », a-t-il ajouté. « Les classements de puissance, tout ça, ça n’a vraiment pas d’importance dans cette ligue. Tu ne viens pas ici et ne joue pas le dimanche, tu vas te faire défoncer les fesses. Nous connaissons les équipes explosives et à quel point Kansas City est génial, mais à la fin de la journée, nous avons senti que nous pouvions sortir ici et gagner.

Le quart-arrière des Titans du Tennessee Ryan Tannehill passe contre les Chiefs de Kansas City dans la première moitié d’un match de football de la NFL le dimanche 24 octobre 2021 à Nashville, Tennessee (AP Photo/Wade Payne)

« C’est l’essentiel. Nous ne cherchons pas vraiment qui est la meilleure équipe ici et là. Ils ne remettent pas de trophées Lombardi au milieu de la saison. »

Les Titans avaient une excuse intégrée pour ne pas jouer ce match car ils avaient une petite semaine pour se préparer après avoir joué et battu Buffalo lundi soir. Mais le calendrier aurait pu jouer en leur faveur.

« Nous avons définitivement utilisé l’élan », a déclaré le receveur AJ Brown. « C’est juste l’approche, une mentalité que nous avons apportée dans ce match. Nous avons plutôt bien commencé et avons continué et la défense nous a soutenus. »

L’entraîneur-chef des Titans, Mike Vrabel, un gars classique d’une semaine à l’autre, n’avait aucune de ces discussions sur les grands prétendants.

« Nous en sommes à sept matchs, 5-2. Tellement de chemin à parcourir », a-t-il déclaré aux journalistes. « Merci les gars. »

Les Titans ont eu trois plats à emporter, dont une interception par le secondeur Rashaan Evans. Ces revirements ont contribué à transformer la raclée en quelque chose de plus.

Cela rendait le passage à tabac facile, franchement.

« Vous êtes gêné », a déclaré le quart-arrière des Chiefs Patrick Mahomes par la suite. « Vous avez reçu une bonne fessée. Vous veniez ici en essayant de tirer parti de l’élan de la semaine précédente et nous ne l’avons pas fait, alors je veux dire, c’est juste essayer de trouver un moyen de s’améliorer pour la semaine prochaine parce que ça paie pour que tu deviennes de mieux en mieux dans cette ligue si tu veux arriver là où tu veux être. »

Les Titans sont la première défense à empêcher les Chiefs de marquer un touché dans un match que Mahomes a commencé. Les Titans ont également limité Mahomes à une note de 62,3 QB, la plus basse de sa carrière.

« C’est définitivement un accomplissement impressionnant », a déclaré le secondeur extérieur des Titans, Harold Landry. « Avec des gars comme Jeffery Simmons au milieu et (Denico Autry), cela facilite définitivement les choses à la limite.

« C’est un énorme accomplissement. Mahomes est un excellent quart-arrière et c’est une excellente équipe. Nous allons certainement célébrer celui-ci ce soir, puis passer à autre chose.

Surprenant, non ?

Le receveur large des Tennessee Titans AJ Brown (11) prend une photo pour un fan alors qu’il quitte le terrain après que les Titans ont battu les Chiefs de Kansas City 27-3 lors d’un match de football de la NFL le dimanche 24 octobre 2021 à Nashville, Tenn. ( Photo AP/Wade Payne)

« Non, nous n’avons pas du tout été surpris pour être honnête », a déclaré Evans, « juste à cause du travail que nous avons fourni tout au long de la semaine. L’entraîneur nous exhorte constamment à ne pas être surpris par le confort – surtout quand vous le faites ce que tu es censé faire.

« Toutes les innombrables heures de réunions, toutes les innombrables heures d’entraînement, c’est à ce moment-là que cela apparaît dans le jeu et c’est ce que vous avez vu aujourd’hui. »

Les Titans, peut-être la troisième meilleure attaque au sol de la NFL, ont fait une grande partie de leur bon travail en passant le ballon. Ils ont marqué deux de leurs trois touchés dans les airs, dont un contre le demi offensif Derrick Henry.

Face à Mahomes, Titans QB Ryan Tannehill a eu la meilleure performance. Il était surtout précis, complétant 21 des 27 passes pour 270 verges avec 1 touché et 1 interception.

Mahomes, quant à lui, a eu une journée difficile. Il est entré dans le match avec plus d’interceptions qu’on ne s’y attend – il avait lancé 13 interceptions lors de ses 14 derniers matchs – et cela a continué.

Mahomes a lancé la seule interception et a également échappé deux fois, en perdant un, il a donc eu deux des trois revirements de son équipe.

Les Titans ont également limogé Mahomes à quatre reprises et l’ont finalement éliminé du match. Mahomes a été placé dans le protocole de commotion cérébrale de la NFL.

Mahomes a autorisé le protocole sur les commotions cérébrales, mais l’entraîneur Andy Reid a décidé qu’il était préférable de le tenir le reste du match.

« Nous devons éliminer les revirements et les pénalités », a déclaré Reid à propos de son attaque affaissée. « Encore une fois, ce sont des choses que nous n’avons pas – qui ne nous sont pas communes. Je vois des choses que je n’ai jamais vues auparavant. Et nous devons juste y remédier.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Et les joueurs, ils le savent. Et j’ai un bon vestiaire. Et, encore une fois, ils continueront et les entraîneurs continueront de le faire. Cela commence par moi. Complètement ma responsabilité et ma faute pour la façon dont nous joué aujourd’hui. Et, vous savez, les entraîneurs ressentent la même chose à ce sujet. Nous avons donc tous dû le reconstituer. «