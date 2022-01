Les Titans remportent le 2e match consécutif de l’AFC Sud, battant Miami 34-3

Ryan Tannehill a lancé deux passes de touché alors que les Titans du Tennessee ont remporté leur deuxième titre consécutif de l’AFC Sud dimanche, mettant fin à la séquence de sept victoires consécutives des Dolphins de Miami avec une victoire de 34-3.

Les Titans (11-5) ont remporté leur deuxième rang consécutif et leur troisième en quatre matchs pour remporter leurs premiers titres de division consécutifs depuis le début de l’AFL lorsque cette franchise était les Houston Oilers et a remporté trois championnats consécutifs de la division Est. Ils ont également remporté 11 matchs pour une deuxième saison consécutive pour la première fois depuis 2002-03 – et sont actuellement la tête de série de l’AFC après la défaite de Kansas City à Cincinnati.

Miami est devenue la première équipe de l’histoire de la NFL à remporter sept victoires consécutives après un dérapage de sept matchs. Cette augmentation a aidé les Dolphins à se hisser au troisième et dernier rang des jokers de l’AFC, mais cette défaite a sérieusement nui à leurs espoirs en séries éliminatoires.

Par une journée froide et pluvieuse, les Titans ont couru plus qu’ils n’en ont lancé. Tannehill était 13 sur 18 pour 120 verges et une note de passeur de 127,1 contre l’équipe qui l’a repêché huitième au total en 2012 avant de l’échanger au Tennessee en mars 2019. Tannehill a 31-15 en tant que partant des Titans avec sa troisième place consécutive en séries éliminatoires.

D’Onta Foreman a couru pour 132 verges et un touché. Dontrell Hilliard a couru pour un touché de 39 verges alors que les Titans ont marqué 10 points sur une paire de revirements de Tua Tagovailoa.

Le porteur de ballon des Titans du Tennessee D’Onta Foreman célèbre après avoir marqué un touché sur une course de 21 verges contre les Dolphins de Miami dans la première moitié d’un match de football de la NFL le dimanche 2 janvier 2022, à Nashville, Tenn. (AP Photo/Wade Payne)

Les Titans ont également limogé Tagovailoa à trois reprises – un sommet de la saison pour le quart-arrière des Dolphins. David Long, le secondeur repêché avec le choix de sixième ronde inclus par Miami dans le commerce de Tannehill, a éliminé Tagovailoa avec 2:49 à jouer pour mettre en place le Hillard TD.

Miami est arrivé en tête de la NFL avec 45 sacs, quatre de moins que le dernier record de franchise établi en 2005. Les Dolphins n’ont atteint Tannehill qu’au troisième quart lorsque Jerome Baker a mis fin au premier entraînement des Titans en deuxième mi-temps.

Les Titans n’avaient besoin que d’une course de 46 verges pour prendre définitivement les devants. Tannehill a couronné la série avec un lancer de TD d’une verge à Geoff Swaim à la fin du premier quart.

Tagovailoa a fait glisser le ballon de sa main en essayant de passer, et Elijah Molden a récupéré pour les Titans. Randy Bullock a botté un panier de 23 verges pour une avance de 10-0.

Foreman a porté l’avance du Tennessee à 17-3 avec une course de 21 verges à la fin de la première mi-temps. Il a également préparé la deuxième passe de Tannehill avec une course de 35 verges sur le chat sauvage, et Tannehill a trouvé un Anthony Firkser grand ouvert pour un TD de 15 verges et une avance de 24-3.

WHITHER WADDER

Le receveur large de Miami Jaylen Waddle a eu besoin de six attrapés pour la marque de 101 réceptions de recrues établie par Anquan Bolden en 2003. Waddle a capté une courte passe sans gain au premier quart, puis n’a capté une autre passe qu’au début du quatrième quart lorsque Tagovailoa l’a trouvé pour un gain de 45 verges.

Waddle a terminé avec trois attrapés pour 47 verges, lui donnant 99 réceptions pour la saison.

BLESSURES

L’ailier rapproché des Titans, MyCole Pruitt, s’est blessé à la cheville droite lors d’un jeu de course au deuxième quart. Sa jambe a été placée dans un plâtre et il a été transporté hors du terrain jusqu’aux vestiaires. Le secondeur de Miami Elandon Roberts s’est blessé à l’aine au début du troisième quart.

SUIVANT

Les Dolphins accueillent la Nouvelle-Angleterre lors de la finale de la saison régulière le week-end prochain.

Les Titans terminent la saison régulière en visitant Houston pour une troisième saison consécutive.