Les titres à long terme de Bitcoin continuent de s’accumuler tandis que les titres à court terme continuent de se vendre

Bitcoin (BTC) a dépensé ces deux derniers mois entre 30 000 $ et 40 000 $.

Ainsi, cela montre que des taureaux et des ours ont été brodés dans un combat, et William Clément III a reconnu ce fait. L’analyste du réseau a expliqué :

“Les détenteurs à long terme continuent d’accumuler: + 20 969 BTC à leurs avoirs aujourd’hui, + 145 021 BTC à leurs avoirs la semaine dernière et + 397 487 BTC à leurs avoirs le mois dernier.”

Il ajouta:

“Les détenteurs à court terme continuent de vendre: -15 085 BTC de leurs avoirs aujourd’hui, -112 950 BTC de leurs avoirs la semaine dernière et -428 749 BTC de leurs avoirs le mois dernier.”

Ces statistiques montrent que, alors que les détenteurs à long terme continuent d’acheter plus de Bitcoin, leurs homologues à court terme se débarrassent de leurs avoirs.

Le fournisseur de données cryptographiques Dilution-proof a récemment révélé que les gros titres à court terme se vendaient à perte nette depuis le 13 mai.

Le total des frais payés sur le réseau Bitcoin a atteint son plus bas niveau en 11 mois

Selon le fournisseur de métriques en chaîne Glassnode, le total des frais BTC a atteint un creux de 1 488 BTC en 11 mois.

Ceci est lié au récent krach boursier, qui a fait passer le prix du Bitcoin d’un sommet historique (ATH) de 64,8 000 $ à un creux de 30 000 $ le 19 mai.

Les recherches Google pour la monnaie légale ont atteint un ATH. Lucas Outumuro, analyste senior chez IntoTheBlock, a reconnu que les recherches Google pour “cours légal” avaient explosé. Il a dit :

« Le monde fait attention. Les recherches de Google pour “cours légal” ont atteint un nouveau record suite à la loi Bitcoin d’El Salvador. “

El Salvador est récemment devenu le premier pays à adopter Bitcoin comme monnaie légale. Cette mesure devrait créer des emplois dans un pays où 70 % de la population travaille dans l’économie informelle et n’a pas de compte bancaire.

De plus, il se veut un moyen d’accès aux investissements, à l’épargne, au crédit et aux transactions sécurisées.

Source de l’image : Shutterstock