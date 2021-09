Les titres boursiers de la LCID pourraient poser des pièges aux investisseurs

in

C’est une question de miles, en quelque sorte, avec Lucide (NASDAQ :LCID) en hausse de 10% depuis hier sur des rapports positifs sur sa fourchette.

Selon l’Agence américaine de protection de l’environnement, l’édition Lucid Air Dream peut parcourir 520 miles avec une seule charge. C’est 20% plus long que Tesla (NASDAQ :TSLA), c’est donc tout un exploit. L’entreprise devrait être fière de battre le leader du pack EV. Mais la note d’aujourd’hui prendra un ton baissier du point de vue de l’action des cours boursiers.

Pour commencer, le titre concerne l’édition Air Dream de 170 000 $, plus à ce sujet plus tard. Du point de vue de l’investissement, je serais plus enthousiasmé par un titre de date de production. Ils ont eu des retards et ils nous en ont promis un cette année. Jusque-là, je ne poursuivrais pas les gros titres de la performance des ranges avec l’achat d’actions. Je préfère m’en tenir aux entreprises de véhicules électriques qui ont en fait un flux de revenus actuel.

La perspective des stocks de la LCID est importante

Je ne suggère pas que le stock LCID est mauvais. Mon propos aujourd’hui est d’être réaliste avec les attentes. L’entreprise a un excellent produit, et ce titre en souligne un aspect. Concevoir de superbes voitures et avoir une entreprise prospère pour les investisseurs sont des choses différentes.

Puisqu’ils sont encore en pré-production, le cours actuel de l’action LCID est tout espoir. Les investisseurs qui achètent les actions aujourd’hui n’ont pas de valeur tangible qui ressort d’un compte de résultat. Oui, c’est une vraie entreprise avec des centaines d’employés mais aucun dollar n’arrive encore. Ils prévoient de vendre 20 000 unités l’année prochaine, mais ils n’ont même pas commencé la production.

Revenons à la ride des prix, qui est mon deuxième point délicat aujourd’hui. Le modèle d’entrée est de 78 000 $, puis les deux suivants sont de 95 000 $ et 130 000 $. Ce ne sont pas des voitures pour les masses. Par définition, ils visent une niche des 1 pour cent. Il y a des entreprises prospères qui fonctionnent bien là-bas, mais ce n’est qu’un autre problème potentiel. Le modèle qui parcourt 520 milles coûte 170 000 $.

J’ai eu des débats sur ces points et l’autre côté suggère toujours qu’il s’agit d’un tueur de Tesla. Peut-être, mais cela prendra des années. Nio (NYSE :NIO) vend déjà près de 50 000 voitures par an et connaît une croissance rapide. La capacité de production lucide sera de 34 000.

Avant que Lucid ne puisse combattre le champion, l’entreprise doit défier les plus petits combattants. En outre, Tesla génère actuellement plus de 6 milliards de dollars de liquidités grâce à ses propres opérations. Lucid ne gagnera pas sa première vente avant peut-être l’année prochaine. Même s’ils ne vendaient que le modèle le plus élevé, les ventes totales seraient inférieures au flux de trésorerie positif de Tesla.

Le délai de mise sur le marché est essentiel

Maintenant que j’ai bouleversé tous les fans du LCID, parlons des bonnes choses. Lucid a conçu une excellente voiture et elle s’adaptera parfaitement au marché d’aujourd’hui.

L’assaut du véhicule électrique contre le moteur à combustion interne est légitime. Heureusement pour Lucid, cette relève de la garde durera des années. Par conséquent, s’ils n’ont pas de retards, ils pourraient entrer dans le vif du sujet avec le temps. Cependant, l’entreprise n’aura pas l’avantage d’avancer par rapport à l’année dernière.

À l’heure actuelle, trois nouvelles entreprises de véhicules électriques sont clairement en tête. Tesla a ouvert la voie, Nio et XPeng (NYSE :XPEV) se sont précipités. Les constructeurs automobiles traditionnels sont maintenant tous dedans et prennent rapidement de l’ampleur. Bientôt, il ne restera plus grand-chose si Lucid ne bat pas des pieds.

En conclusion, je tiens à préciser que mon propos est de ne pas dénigrer la voiture Lucid. En fait, c’est magnifique et fonctionnel sans aucun doute. Ma préoccupation concerne les attentes des investisseurs. Le stock se dirige vers les zones d’échec précédentes, donc le timing pourrait être sous-optimal.

Je crois fermement à l’analyse technique pour une raison très simple. Les machines sont responsables de la majeure partie de l’action des prix et elles sont prévisibles. Cette pop dans le stock LCID le ramène à un niveau très controversé. C’est une zone de bataille depuis sa création.

Il a servi de ligne de rupture massive en janvier, puis a été un support jusqu’en juin. Maintenant, les taureaux viennent d’en bas. Habituellement, le support antérieur devient une résistance avant au moins à la première tentative. Les investisseurs qui cherchent à le chasser sur cette pop feraient bien de ne prendre que des positions partielles. Laissez de la place pour ajouter des trempettes.

Nous entrons dans un événement de réduction et la Réserve fédérale pourrait nous en parler la semaine prochaine. Les vents favorables de la relance se font sentir et les actions pourraient être un peu freinées. Quelle que soit la qualité de l’opportunité de l’action LCID, elle ne se négocie pas dans le vide. Si les marchés corrigent, ils réduiront également tous les stocks. Par conséquent, la prudence est mon seul message emphatique maintenant.

