Les titres d’août du Xbox Game Pass dévoilés

Le mois d’août vient de commencer, ce qui signifie qu’il est temps pour Xbox Game Pass d’ajouter quelques nouveaux titres à sa bibliothèque. Microsoft a répertorié certains des jeux qui arriveront en août sur console, mobile et PC, et c’est une bonne nouvelle pour les fans de skateboard, de ballon chasseur et de la pègre grecque. Le 5 août lance Curse of the Dead Gods sur console, PC et cloud, un jeu qui oppose les joueurs à des pièges et des monstres mortels alors qu’ils recherchent des richesses incalculables, la vie éternelle et les pouvoirs divins. Le jeu a récemment reçu un DLC lié sous la forme de nouvelles armes et personnages de Dead Cells.

Le 5 août également, une leçon sur les cinq D avec Dodgeball Academia sur console, PC et cloud, qui ajoute un élément RPG au plus grand sport du monde. Katamari Damacy Reroll apporte également son étrangeté à la console, au PC et au cloud, et Lumines Remastered offre une action de suppression de blocs à haute énergie sur l’air de rythmes de danse électroniques sur le même trio de plates-formes.

Starmancer sera disponible dans Game Preview sur PC, et verra les joueurs construire un spatioport animé et un laboratoire secret pour incuber des œufs alors qu’ils font face à des dysfonctionnements inattendus et à l’épidémie occasionnelle de zombies spatiaux. Les offres du 5 août se terminent avec les jeux originaux Skate et Skate 3 sur console rejoignant la bibliothèque EA Play, qui est inclus dans le cadre d’un abonnement Game Pass Ultimate.

Xbox Game Pass août 2021

Un certain nombre de titres de course Codemasters arriveront également sur Game Pass le 10 août. Dirt 4, Dirt Rally, Dirt Rally 2.0, F1 2020 et Grid seront tous disponibles via EA Play.

Le 12 août ajoutera Art of Rally au Game Pass sur cloud, console et PC, une dérive méditative au détour de pistes influencées par l’âge d’or du rallycross. C’est du bon rallye.

L’un des plus grands jeux de 2020, Hades, se libère des plates-formes PC et Switch et se dirige vers les consoles Xbox, PC et le cloud. Développé par Supergiant Games, Hades a reçu des éloges de la critique lors de sa sortie et de nombreux prix de l’industrie. Si vous n’êtes pas sur Xbox, le jeu sera également disponible sur PlayStation 4 et 5.

Enfin, Microsoft Solitaire Collection: Premium Edition arrive sur PC le 17 août. Désormais sans aucune publicité, cette version comprend un dos de carte Xbox Game Pass exclusif, des défis quotidiens, des événements compétitifs, des réalisations Xbox et un nouveau thème Xbox.

Xbox Game Pass juillet 2021

5 août

Curse of the Dead Gods (console, PC, cloud)Dodgeball Academia (console, PC, cloud)Katamari Damacy Reroll (console, PC, cloud)Lumines Remastered (console, PC, cloud)Skate (console)Skate 3 (console)Starmancer (PC)

12 août

Art of Rally (console, PC, cloud)

13 août

Hadès (console, PC, cloud)

17 août

Collection Solitaire Microsoft : Édition Premium (PC)

Comme d’habitude, un certain nombre de jeux quitteront le Game Pass pour faire place à tous les derniers ajouts. Grand Theft Auto V quittera le service le 8 août et sera suivi par Ape Out, Crossing Souls, Darksiders Genesis, Don’t Starve, Final Fantasy VII et Train Sim World 2020 le 15 août.

Quitter le Xbox Game Pass en juillet

8 août

Grand Theft Auto V (Cloud et console)

15 août

Ape Out (PC)Crossing Souls (PC)Darksiders Genesis (console, PC, cloud)Don’t Starve (console, PC, cloud)Final Fantasy VII (console et PC)Train Sim World 2020 (console, PC, cloud)

