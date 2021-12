Les titres de stratégie derrière 20% de l’engagement PC Game Pass

Les titres de stratégie sont un élément clé du succès de Game Pass sur PC.

C’est selon Matt Percy, directeur général de Microsoft pour la planification et l’analyse du portefeuille, qui a déclaré à PCGamesN que les titres de ce genre sont généralement l’une des dix sorties les plus jouées au cours d’un mois donné. De plus, les jeux de stratégie sont à l’origine d’environ 20% de l’engagement avec Game Pass.

« Les jeux de stratégie sont devenus l’un des titres les plus populaires de notre portefeuille », a déclaré Percy.

« Ils sont régulièrement dans les dix meilleurs jeux chaque mois et ils génèrent jusqu’à 20 % de notre engagement mensuel sur PC.

« Notre objectif pour le Game Pass a toujours été d’offrir plus de choix aux joueurs. Et offrez également plus de choix aux créateurs. Nous pensons que nous avons un effet vraiment positif sur la [strategy] genre sur PC, parce que vous le rendez plus accessible aux gens.

Percy dit également que les abonnés au Game Pass jouent 20 % de jeux en plus qui ne font pas partie du service et essaient 30 % de genres en plus.

Microsoft a récemment renommé Xbox Game Pass PC en, vous l’aurez deviné, PC Game Pass.

