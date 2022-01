Les titres du prince Andrew sont difficiles à retirer en raison d’un obstacle constitutionnel que la reine doit respecter | Royale | Des nouvelles

L’expert et commentateur royal Richard Fitzwilliams est apparu sur Jeremy Vine le 5 pour discuter du prince Andrew et des appels croissants à retirer ses titres. Des rapports sont apparus au cours du week-end, affirmant que les courtisans royaux avaient déjà discuté de plans si le prince Andrew perdait son procès contre Virginia Giuffre, notamment en lui demandant de cesser d’utiliser ses titres. Mais M. Fitzwilliams a expliqué les difficultés rencontrées par la reine si elle voulait retirer ses titres de manière indépendante, car de nombreux obstacles constitutionnels pourraient l’empêcher de le faire.

S’exprimant sur Jeremy Vine le 5, M. Fitzwilliams a expliqué les complexités de la suppression d’un titre royal.

Il a déclaré: «Eh bien, je veux dire, il ne fait absolument aucun doute que le prince Andrew est un problème très, très grave pour la famille royale.

« En ce qui concerne la suppression du titre, duc d’York, je veux dire, cela nécessiterait une loi du parlement.

« La législation du passé n’est pas très utile, il y a le Titles Deprivation Act de 1917 qui a privé quatre étrangers ennemis – c’étaient des Allemands – de pairies britanniques.

« Nous ne sommes pas aidés par la réforme à la Chambre des Lords du projet de loi en 2014 qui a permis à des pairs, s’ils avaient été condamnés pour un délit puis emprisonnés pendant plus d’un an, d’être privés du siège des Lords. .

« La toute dernière chose que je pense que la plupart des gens voudraient serait la publicité entourant une loi du Parlement visant à priver Andrew d’un titre particulier. »

Thomas Poole, professeur à la London School of Economics, est un expert en droit constitutionnel britannique et a parlé à l’i de la perte de leurs titres du prince Harry et de Meghan.

Il a expliqué les difficultés rencontrées par la reine en choisissant de les retirer et a déclaré: « Le monarque n’est pas le gardien de la constitution et toutes les décisions importantes sont acheminées par le Parlement.

« Vous ne pouvez pas le faire démissionner comme vous le feriez pour une personne normale, mais il lui serait demandé de mettre son duché en suspens. »

Le Sunday Times a également rapporté que des initiés avaient déclaré que le royal avait « déshonoré » le titre de duc d’York et que la reine serait difficile à persuader de lui retirer ce titre.

Un porte-parole de Buckingham Palace a déclaré: «Ce sont des spéculations et les commentaires sont sans fondement. Nous ne ferions aucun commentaire sur une affaire juridique en cours.

Le Sunday People a également rapporté que plusieurs sources de la défense ont révélé que les hauts gradés voulaient que le prince Andrew renonce à ses neuf rôles militaires.

Ils ont rapporté que certains chefs militaires l’avaient qualifié de « toxique » et que sa relation avec Jeffrey Epstein était « intenable ».