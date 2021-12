Les titres propriétaires de Nintendo ne figurent pas sur la liste GOTY 2021 du magazine EDGE

Image : Nintendo

Le magazine de jeu vénéré EDGE a révélé ses 10 meilleurs jeux de 2021 dans le dernier numéro, et tandis que les fans de Sony et Microsoft seront ravis de voir des exclusivités de plate-forme des consoles PS5 et Xbox apparaître, aucun jeu développé ou publié par Nintendo n’a réussi à faire la liste cette année.

Cela ne veut pas dire que Switch ne figure pas, bien sûr. Six des jeux du top 10 sont disponibles sous une forme ou une autre sur la console de Nintendo, l’excellent Monster Hunter Rise de Capcom étant une exclusivité de la plate-forme, rien de moins (enfin, jusqu’au 12 janvier, date de lancement prévue sur PC) – mais la première partie de Nintendo titres sont absents de la sélection GOTY de la publication cette année.

Cela peut être un peu surprenant pour les fans de Nintendo, mais il faut dire que cela a été une excellente année pour les jeux à tous les niveaux, la concurrence était donc féroce. Deathloop exclusif PS5 d’Arkane Studios est arrivé en première place, suivi par le chéri indie Chicory: A Colourful Tale (récemment lancé sur Switch) et PC RPG tactique Mythe sauvage En troisième place.

Parmi les autres jeux jouables sur Switch qui ont réussi, citons Dungeon Encounters (quatrième), Monster Hunter Rise (sixième) mentionné précédemment, Hitman 3 (septième – Switch a reçu le traitement Cloud Version) et Bonfire Peaks (huitième).

Selon EDGE, les 10 meilleurs jeux de 2021 sont les suivants :

1. Boucle de la mort

2. Chicorée : un conte coloré

3. Mythe sauvage

4. Rencontres dans les donjons

5. Forza Horizon 5

6. Monster Hunter Rise

7. Tueur à gages 3

8. Pics de feu de joie

9. Retour

10. Psychonautes 2

Ailleurs, Metroid Dread et New Pokémon Snap ont été nommés finalistes dans la catégorie des récompenses spécifiques à Nintendo (que Monster Hunter Rise a bien sûr remporté).

Comme nous l’avons noté ci-dessus, le champ est extrêmement fort cette année, et bien que personnellement nous y aurions travaillé Metroid Dread, c’est fantastique de voir que chacun des jeux non exclusifs répertoriés est jouable sur Nintendo Switch, même s’il s’agit d’un version cloud dans le cas de Hitman 3. Pour les propriétaires de Switch, cela seul mérite d’être célébré après tant d’années (depuis l’ère Wii, vraiment) de jeux multiplateformes sautant complètement les consoles Nintendo.

Ainsi, la société Nintendo a peut-être raté un EDGE Award, mais les joueurs de Switch peuvent goûter une grande partie de cette belle liste. C’est définitivement un bon moment pour jouer à des jeux vidéo.