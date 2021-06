Les titres royaux de Kate Middleton subiront des changements familiers une fois que Charles deviendra roi | Royale | Nouvelles

L’épouse du prince William s’est mariée dans la famille royale il y a dix ans, acceptant les responsabilités que ses nouvelles fonctions royales entraîneraient. Le jour où elle et William se sont mariés, Kate a reçu les titres de duchesse de Cambridge, de comtesse de Strathearn et de Lady Carrickfergus par la reine.

Cependant, ses titres changeront une fois que le prince Charles montera sur le trône.

Avec le prince William qui monte et devient le prince de Galles, Kate gravira également les échelons et deviendra la princesse de Galles.

Kate est souvent décrite comme une reine en attente car elle sera l’épouse lorsque le prince William montera sur le trône.

Le mois dernier, la duchesse a reçu les éloges des fans royaux qui ont exprimé leur enthousiasme à l’idée qu’elle devienne un jour la reine consort.

Lors d’un voyage à Wolverhampton pour marquer la Semaine de sensibilisation à la santé mentale, Kate et William ont visité un certain nombre d’organisations et se sont amusés à participer à des activités sportives avec les personnes qu’ils ont rencontrées.

Le couple royal a pu jouer au ping-pong et pratiquer le football et le tir à l’arc pendant les fiançailles royales.

Le palais de Kensington a partagé des photos de la journée de William et Kate sur Twitter, provoquant la frénésie des fans royaux.

L’un d’eux a écrit: “La duchesse Catherine est une femme si belle et naturelle. Une telle bénédiction pour la famille royale.

