Les titulaires de cartes Kotak ATM/Debit peuvent désormais payer jusqu’à Rs 5000 ou plus dans les EMI sans paperasse !

(Image représentative)

Kotak Mahindra Bank Ltd (KMBL) a déclaré aujourd’hui que tous les titulaires de cartes de débit Kotak éligibles peuvent désormais bénéficier de la fonction EMI on Debit Card pour tous leurs achats de valeur moyenne et élevée, dans tous les magasins hors ligne et en ligne du pays. Cette fonction d’achat immédiat, paiement ultérieur est proposée dans le cadre de l’initiative Kotak Smart EMI, permettant aux clients de la KMBL d’acheter pratiquement tout et n’importe quoi – de l’épicerie à la mode en passant par les smartphones et l’électronique – dans n’importe quel établissement marchand et de payer par versements faciles.

Comment obtenir Kotak Smart EMI

Le titulaire de la carte de débit Kotak Mahindra Bank peut effectuer un achat via la carte de débit Kotak dans n’importe quel magasin en ligne/hors ligne. Il obtiendra un lien par SMS, qui peut être utilisé pour convertir la transaction en EMI. Le client peut cliquer sur le lien , choisissez son statut EMI préféré, vérifiez les détails et confirmez la transaction. La transaction sera instantanément convertie en EMI. Le montant d’origine glissé sera recrédité sur le compte du client.

Jusqu’à présent, les acheteurs ne pouvaient bénéficier de l’EMI sur les cartes de débit que dans des points de vente particuliers en fonction d’un lien entre le commerçant et la banque. Cependant, dans le cadre de l’initiative Kotak Smart EMI, la KMBL a désormais étendu la fonction EMI sur carte de débit pour couvrir toutes les catégories autorisées dans tous les magasins marchands du pays.

Kotak Mahindra Bank a déclaré que les transactions de 5 000 roupies ou plus peuvent être converties en IME sans aucun document ni document requis.

Commentant l’offre, Ambuj Chandna, président – Actifs de consommation, Kotak Mahindra Bank a déclaré : « EMI sur les cartes de débit augmente l’accessibilité pour les consommateurs, leur donnant la possibilité de payer des achats importants en petits versements faciles. En réponse à l’augmentation de la demande de nos clients pour les transactions basées sur les EMI, nous sommes heureux de pouvoir étendre considérablement la portée de notre offre Payer plus tard pour nos clients en étendant la fonction EMI sur les cartes de débit à presque tous les achats effectués sur son propre Carte de débit Kotak.

“En outre, avec des cartes de débit dépassant de loin les cartes de crédit en termes de nombre de cartes, cette initiative ouvre la porte à un accès abordable et pratique au crédit à un vaste marché jusqu’ici mal desservi”, a ajouté Ambuj.

