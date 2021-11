Les titulaires de Tuchel en action en Ligue des champions – nouvelles de l’équipe avec Romelu Lukaku, Timo Werner et Mason Mount tous portés disparus

Chelsea fera un grand pas vers la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions s’il remporte deux victoires consécutives contre Malmö cette semaine.

Les Bleus savent que la victoire en Suède garantira presque leur place dans la prochaine phase de la compétition qu’ils ont remportée en mai.

Reece James était en forme de buteur inspiré alors que Chelsea battait Newcastle

L’équipe de Thomas Tuchel est actuellement deuxième du groupe H derrière la Juventus avec le dernier club de Malmo sans point lors de leurs trois premiers matchs.

Le match retour il y a deux semaines s’est avéré être une victoire de routine 4-0 pour Chelsea, mais ils ont perdu Romelu Lukaku et Timo Werner sur blessure ce soir-là.

Malmö v Chelsea: commentaire talkSPORT

Cette rencontre du Groupe H doit avoir lieu le mardi 2 novembre.

Il se déroule au stade Eleda de Malmö et le coup d’envoi est donné à 17h45.

talkSPORT 2 aura une couverture en direct du match à partir de 17h30.

Les commentaires viendront de Ian Danter et de l’ancien attaquant de Sunderland, Wigan et Portsmouth David Connolly.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Lukaku a été expulsé dans la première moitié du choc de Malmö Malmö contre Chelsea: Nouvelles de l’équipe

Les hôtes ont l’attaquant vétéran Ola Toivonen et le défenseur Jonas Knudsen indisponibles avec des blessures au genou à long terme.

Pour Chelsea, Lukaku et Werner devraient tous deux rater le match en raison de problèmes de cheville et de tendon du jarret respectivement détectés lors du match inversé.

Mateo Kovacic a rejoint la paire dans la salle de traitement après s’être blessé à l’entraînement avant la victoire 3-0 contre Newcastle.

Mason Mount devrait également être absent après avoir raté le match de samedi pour cause de maladie, mais Christian Pulisic est de retour avec le groupe de l’équipe première.

Werner est également sorti en boitant d’une blessure aux ischio-jambiers contre Malmo Malmo contre Chelsea : qu’est-ce qui a été dit ?

Thomas Tuchel : « C’est le cinquième ou sixième match consécutif où nous sommes considérés comme favoris et j’aime la façon dont mon équipe considère ces matches.

« Nous donnons beaucoup d’efforts et d’intensité. On a fait ses preuves sur le terrain et il s’impose demain.

« Malmö a peut-être besoin d’une performance extraordinaire et ils s’y prépareront. Toute équipe à son niveau est de créer une performance extraordinaire.

« Nous devons donc être préparés, humbles et respectueux envers le jeu car tout peut arriver. »