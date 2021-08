Les TLOU2 Shamblers de Naughty Dog avaient autrefois des fesses qui explosaient

Capture d’écran : Sony

Il y a toutes sortes de façons pour les infectés de The Last of Us Part II de vous tuer, mais l’une des plus divertissantes n’est jamais sortie de la production. Selon le gameplay pré-alpha, le jeu avait l’habitude d’avoir la mort par explosion de cul.

Les systèmes principaux de TLOU2 et le concepteur de combat principal Matthew Gallant ont partagé des images du développement du jeu, repérées par TechnClub, sur son site de portfolio. C’est rude et se déroule dans une pièce grise géante avec peu d’objets, mais montre clairement qu’Ellie se retrouve face à face avec des Shamblers, l’un des ennemis les plus durs du jeu. Contrairement à leur forme finie, cependant, les prototypes ont des mégots engorgés qui explosent lorsqu’ils sont tirés ou tombent dessus.

“J’ai collaboré avec les programmeurs d’IA pour développer, régler et déboguer les comportements des PNJ, y compris un tout nouvel ensemble de compétences pour les PNJ canins”, écrit Gallant. “J’ai écrit la logique de script qui contrôlait chaque combat et j’ai aidé à façonner et à itérer sur les dispositions de combat avec les concepteurs de niveaux. Plus tôt dans la production, j’ai également présenté et prototypé plusieurs nouveaux archétypes d’ennemis infectés (y compris les shamblers et les enchaînés infectés). “

Les Shamblers sont l’évolution de TLOU2 sur les Bloaters du jeu original. Ils sont la version aquatique la plus gazeuse du fait qu’ils passent autant de temps dans les zones pluvieuses de Washington. Gallant ne mentionne pas explicitement leurs culs qui explosent dans la phase pré-alpha, ni la raison pour laquelle ce mécanicien n’est pas entré dans le jeu final. Qui sait quoi d’autre nous a été refusé ?

The Last of Us Part II n’a reçu aucune extension depuis sa sortie il y a plus d’un an. Bien qu’une certaine forme de DLC multijoueur ait fait l’objet de rumeurs depuis longtemps, il ne semble plus que ce soit en préparation. Bloomberg a annoncé plus tôt cette année que Sony prévoyait actuellement de refaire le premier jeu pour la PS5.