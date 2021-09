Les Toffees accueillent la partie inférieure de la Premier League et cherchent à rebondir après une semaine difficile

Everton cherchera à rebondir après sa semaine décevante en affrontant Norwich sans victoire ce week-end.

Les Toffees ont remporté quatre victoires sur cinq pour commencer la campagne, mais la pression est revenue depuis avec une défaite 3-0 en Premer League contre Aston Villa samedi dernier.

Everton affrontera Norwich sans victoire en Premier League ce week-end

Ils ont ensuite été éliminés de la Coupe Carabao par l’équipe de championnat QPR en milieu de semaine et seront désespérés de retrouver le chemin de la victoire.

Norwich, quant à lui, est dans une situation désespérée avec le patron Daniel Farke établissant le record de la plus longue défaite de n’importe quel manager de l’histoire de l’élite anglaise.

Les Canaris occupent le bas du classement avec zéro point en cinq matches, concédant 14 buts et n’en marquant que deux.

Cependant, il y a de l’espoir pour Norwich qui a remporté l’une de ses cinq victoires remportées la dernière fois qu’il était en Premier League lors de ce match.

Les buts de Todd Cantwell et Dennis Srbeny ont scellé une victoire 2-0 à Goodison Park en novembre 2019.

Everton v Norwich: commentaire talkSPORT

Le choc de la Premier League doit avoir lieu le samedi 25 septembre et débutera à 15 heures.

La couverture complète de Goodison Park sera exclusivement en direct sur talkSPORT 2, avec notre préparation d’avant-match à partir de 14h30.

Les commentaires du match du Merseyside viendront de Ian Danter et de l’ancien ailier d’Arsenal Perry Groves.

Pour vous connecter, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Rafael Benitez a vu la baisse de forme de son équipe coïncider avec un certain nombre de blessures de ses meilleures stars, dont Richarlison.

Le Brésilien Richarlison est absent depuis qu’il a pris un coup contre Burnley et il ne sera peut-être de retour qu’après la prochaine pause internationale.

Jordan Pickford s’est également blessé lors de ce match et lui, aux côtés du capitaine du club Seamus Coleman, est sur la touche pendant quelques semaines.

Dominic Calvert-Lewin continue de souffrir d’une fracture à l’orteil et d’une blessure au quad, ce qui signifie que Salomon Rondon est sur le point de repartir en tête.

Fabian Delph et Jean-Philippe Gbamin étaient absents lors de la défaite face à QPR, ce qui signifie que le patron Benitez sera contraint de remanier le peloton samedi.

Quant à Norwich, Todd Cantwell a raté la défaite en milieu de semaine contre Liverpool pour des raisons personnelles et il n’a pas encore été révélé s’il est de retour en action.

Christoph Zimmermann reste le seul doute sur les blessures du club, mais Prezmysław Płacheta est également indisponible après avoir été testé positif au Covid-19.

Coleman, Richarlison et Calvert-Lewin sont tous dans la salle de traitement pour Everton Everton v Norwich: Statistiques du match Everton n’a perdu qu’une de ses sept dernières rencontres de championnat à domicile avec Norwich (W4 D2), même si c’était la dernière fois que l’équipe s’est rencontrée à Goodison Park en novembre 2019 (0-2). Après avoir remporté trois de ses quatre premières rencontres de Premier League avec Everton (D1), Norwich n’a remporté que deux de ses 14 suivantes contre les Toffees dans la compétition (D6 L6). Everton a perdu trois de leurs quatre derniers matches de championnat à domicile contre des équipes commençant la journée en bas du tableau (W1), y compris une défaite contre Norwich en novembre 2019. Les Toffees n’avaient perdu que trois de leurs 17 derniers matches de championnat à Goodison Park contre les équipes les moins bien classées auparavant ce (W10 D4).Everton a remporté chacun de ses trois derniers matchs de championnat à domicile, la dernière victoire consécutive à Goodison Park entre mars et septembre 2019 sous Marco Silva (6).Norwich n’a gagné que six points sur ses 72 derniers disponibles un loin de chez eux en Premier League (W1 D3 L20), et est sans victoire sur 14 sur la route depuis qu’il a battu Everton 2-0 en novembre 2019. Everton a en moyenne 3,6 séquences de plus de 10 passes par match en Premier League cette saison, avec seul Burnley (2,6) en moyenne moins. Sous Carlo Ancelotti la saison dernière, les Toffees enregistraient en moyenne 10,7 séquences de ce type par match, se classant 10e au classement général de la compétition. Le patron de Norwich City, Daniel Farke, a perdu ses 15 derniers matchs de Premier League. -histoire de vol.Le gardien de Norwich Tim Krul a été du côté des perdants lors de 99 de ses 198 apparitions en Premier League. Seuls trois joueurs ont subi leurs 100 premières défaites en moins de 200 matchs dans la compétition : l’attaquant Steven Fletcher (185), le défenseur Paul Robinson (192) et l’attaquant Matthew Jarvis (193). Aucun joueur n’a marqué plus de buts en Premier League pour Everton. cette saison que la nouvelle recrue Demarai Gray, avec ses trois buts après seulement trois tirs cadrés jusqu’à présent. Ce n’est qu’en 2018-19 que Gray a marqué plus de buts en une seule campagne de haut niveau (4). Au cours de leurs deux dernières saisons en Premier League, Teemu Pukki a marqué 46% des buts de Norwich en Premier League (13/28), marquant les deux Objectifs des Canaries jusqu’à présent cette campagne.

