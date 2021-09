Les Toffees de haut vol se rendent à Villa Park pour le choc de la Premier League

Aston Villa accueille Everton de haut vol lors du coup d’envoi tardif de la Premier League ce samedi.

Everton a été superbe jusqu’à présent cette saison et se dirige vers les matches de haut niveau de ce week-end avec Manchester United, Liverpool et Chelsea.

Les Toffees ont battu Burnley 3-1 lundi soir et sont invaincus jusqu’à présent cette saison.

Villa, quant à lui, a pris quatre points lors de ses quatre premiers matchs et a perdu à Chelsea la dernière fois.

Ce match s’est soldé par un match nul et vierge la saison dernière.

Aston Villa contre Everton: commentaire talkSPORT

Le choc de la Premier League aura lieu le samedi 18 septembre et débutera à 17h30.

La couverture complète de Villa Park sera exclusivement en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 17h.

Faye Carruthers sera votre hôte et les commentaires proviendront de Sam Matterface et de l’ancien ailier anglais Trevor Sinclair.

Emiliano Martinez et Emi Buendia devraient revenir pour Aston Villa après la mise en quarantaine suite à leur devoir international.

Carney Chukwuemeka, Trezegue et Keinan Davis sont absents mais Ollie Watkins est prêt à commencer.

Dominic Calvert-Lewin sera absent d’Everton en raison d’une blessure musculaire.

Fabian Delph reste à l’écart tandis que James Rodriguez est peu susceptible de figurer.

Salomon Rondon fait pression pour son départ en championnat pour les Toffees.

Everton a connu un bon début de saison Aston Villa contre Everton: Statistiques du match Aston Villa est invaincu en quatre matches de championnat contre Everton, remportant deux victoires et deux nuls. Ils n’avaient remporté que deux de leurs 15 précédentes rencontres de Premier League avec les Toffees (D7 L6). Everton a remporté trois de ses six derniers matches de championnat à l’extérieur contre Aston Villa (D1 L2), autant qu’ils en avaient lors de leurs 29 visites précédentes. à Villa Park (W3 D12 L14).Aston Villa est invaincu lors de ses quatre derniers matchs à domicile de Premier League (W2 D2), la dernière fois sans défaite à Villa Park dans la compétition en janvier 2015 sous Paul Lambert (5 matchs).Après un course qui les a vus garder 10 feuilles blanches en 17 matchs de Premier League (14 buts encaissés), Aston Villa n’a enregistré que deux blanchissages lors de ses 16 derniers matchs de la compétition (26 buts encaissés). Cependant, ces deux draps vierges sont arrivés lors de matchs à domicile, dont un contre Everton en mai. Everton n’a perdu que deux de ses 17 derniers matchs à l’extérieur en Premier League (W10 D5), ces défaites ayant eu lieu à Chelsea et Manchester City la saison dernière. Les Toffees ont enregistré sept feuilles blanches lors de leurs 10 derniers matchs de championnat à l’extérieur, autant que lors de leurs 33 précédents sur la route. Everton est invaincu jusqu’à présent cette saison, remportant trois victoires et un nul de ses quatre matchs. Les Toffees étaient invaincus lors de leurs cinq premiers matches de championnat la saison dernière, mais ne l’ont jamais fait lors de campagnes consécutives dans l’histoire de leur championnat. L’attaquant d’Aston Villa Danny Ings a marqué cinq buts en Premier League contre Everton – contre aucune équipe il n’a marqué plus dans la compétition . Les Toffees sont le seul club contre lequel Ings a marqué pour ses trois précédents clubs de haut niveau (Burnley, Liverpool et Southampton). Le manager d’Everton, Rafael Benítez, n’a perdu qu’un seul de ses 17 matchs contre Aston Villa toutes compétitions confondues (W10 D6 ), alors que l’Espagnol n’a jamais perdu contre eux à Villa Park (4 v., 5 défaites). Andros Townsend a été impliqué dans trois buts lors de ses quatre matches de Premier League avec Everton cette saison (1 but, 2 passes décisives), autant qu’il ses 31 précédents pour Crystal Palace dans la compétition (3 passes décisives).Abdoulaye Doucouré a été impliqué dans quatre buts lors de ses quatre matchs de Premier League pour Everton cette saison (1 but, 3 passes décisives), soit un de moins qu’il n’a réussi en 29 apparitions dernière saison (2 buts, 3 passes décisives).