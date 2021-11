Les tombes de l’actrice Vanessa Angel et de son mari endommagées par la pluie à la suite d’un accident de voiture tragique

Les tombes de l’actrice indonésienne Vanessa Angel et de son mari, Febri « Bibi » Andriansyah, ont été endommagées par de fortes pluies quelques jours seulement après leur inhumation. Le couple a été enterré au cimetière islamique de Malacca au sud de Jakarta plus tôt en novembre après sa mort tragique dans un accident de voiture sur une autoroute à Java oriental. Leur fils de 3 ans, Gala, a miraculeusement survécu à l’accident et a été hospitalisé dans l’espoir d’un rétablissement complet.

Après qu’un média local a signalé que les tombes avaient été endommagées par « des personnes irresponsables, y compris des créateurs de contenu », les gardiens du cimetière islamique de Malacca, dans le sud de Jakarta, ont précisé à Malay Mail que les dommages causés aux deux tombes étaient le résultat de la météo et non des personnes. Un gardien qui n’est passé que par Heri a déclaré au média qu’il était « agacé par l’information » affirmant que les tombes avaient été endommagées. Heri a ajouté que les tombes n’avaient « pas été endommagées par quelqu’un », expliquant que « nous surveillerons toujours les tombes et les visiteurs afin que les tombes ne soient pas piétinées ». Un deuxième gardien du cimetière a confirmé que les lieux de sépulture avaient depuis été réparés. Ce gardien a déclaré: « C’est tombé un peu, mais ça a été rangé. J’ai vu des artistes qui sont même venus remplacer ses photos tandis que d’autres photos ont été fournies par des fans qui ont visité sa tombe. »

Angel, qui a lancé sa carrière d’actrice en 2008 avec un rôle dans le feuilleton indonésien sinetron, et son mari ont été tragiquement tués dans un accident de voiture le jeudi 4 novembre sur une section de l’autoroute Nganjuk-Surabaya à Java oriental. Les deux hommes voyageaient avec trois autres personnes, dont leur fils et son gardien, lorsque le véhicule a heurté un mur de béton, provoquant la perte de contrôle du chauffeur, Tubagus Joddy. Angel et son mari ont tous deux été déclarés morts sur les lieux, a confirmé Kombes Gatot Repli Handoko, chef des relations publiques de la police de Java oriental, a également confirmé que les trois autres – Gala, Joddy et la gardienne Siska Lorensa – avaient été emmenés à l’hôpital de Kertosono Nganjuk. .

Une enquête sur l’accident est en cours. Coconut Jakarta a confirmé le 11 novembre que Joddy avait été accusé de conduite négligente en vertu de la loi indonésienne sur la circulation et les transports routiers, une accusation passible d’une peine maximale de 6 ans de prison, après avoir apparemment enregistré une vidéo partagée sur Instagram alors qu’il conduisait. Les autorités ont déclaré avant de porter plainte que les conditions météorologiques étaient claires au moment de l’accident mortel et que la circulation était faible.

À la suite de l’accusation portée contre Joddy, Milano Lubis, l’ancien avocat et ami d’Angel, a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec l’accusation de négligence, car « le fait de filmer cette vidéo, c’est un élément d’intention ». Milano a ajouté : « nous superviserons [the legal proceedings] parce que nous voulons que le conducteur soit poursuivi avec les charges les plus élevées. Nous trouverons tout ce qui peut être inclus dans l’acte d’accusation. »