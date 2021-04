Les tondeuses abusent des loups

Los Angeles Clippers est revenu jouer avec le public au Staples Center plus d’un an après la dernière fois, et ils ont célébré avec une victoire confortable. Très lâche. Plus que ce que le marqueur indique. Parce que les 19 derniers points de différence sont l’opération de maquillage typique, dans ce cas avec les remplaçants des Minnesota Timberwolves, qui ont bien remporté le quatrième trimestre contre leurs pairs des Clippers. Jusque-là, le battement était vintage, avec des avantages pour les locaux qui ont atteint 38 points.

Un match très compétitif entre le troisième et le dernier de l’Ouest n’était pas prévu. Et moins avec Kawhi Leonard de retour après avoir raté quatre matchs pour les problèmes de pied. La star de l’équipe est revenue à un très bon niveau, avec 15 points, 11 rebonds et 8 passes décisives. Avec lui, tous les titres se terminaient par des chiffres à deux chiffres: George 23, Morris 19 et Jackson et Zubac 13. Et tous avec +/- de +25. Et que le premier quart s’est terminé 29-26 et, à ce moment-là, rien ne nous a fait attendre ce qui allait arriver.

Un tsunami de gibier et de points emportés les Wolves, qui devaient perdre les deux prochains trimestres par une différence de 32 points. Les Clippers, très réussis dans le triple (21 points) ils ont commencé à faire une différence par rapport au périmètre et ils ont fini de le confirmer en fermant le rebond (9 de plus en défense) contre une équipe qui est restée à 40,9% des buts sur le terrain. Ni Towns, ni Russell, ni Edwards, ni Ricky n’ont dépassé ce nombre. L’Espagnol pouvait à peine briller, au-delà des 5 passes décisives qu’il a distribuées. Ce n’était pas non plus le jour de Juancho Hernangómez, qui en 18 minutes sur la piste n’a réalisé qu’un seul coup. Les Wolves signent leur quatrième défaite consécutive à l’extérieur de la maison, où ils sont 5-24.

Les Clippers restent à la troisième place dans laquelle ils sont dans un confort relatif depuis des semaines, attendant que l’Utah et Phoenix leur donnent une chance de se qualifier pour des hauteurs plus élevées, alors qu’ils voient les blessures dans les Nuggets et les Lakers soulager la pression de leur poursuivants. Ils ne parlent pas des Clippers, pas même proches de ce qui a été dit la saison dernière, quand ils ont mis Kawhi et George ensemble. Un match quelque peu décevant sur le parcours et une perte fulgurante des séries éliminatoires après avoir perdu une avance de 3-1 contre Denver a pris quelque chose hors des projecteurs des médias. Nous ne savons pas si ce sera à cause de cela, mais l’équipe est bien meilleure qu’il y a un an. La vie prend de nombreux virages, mais cette fois, ils donnent le profil, par jeu et par sensations, d’une équipe capable de se battre pour tout.