Les tondeuses balayent les Lakers

05/04/2021 à 03:17 CEST

Efe

Les Los Angeles Clippers ont battu les Los Angeles Lakers avec une facilité absolue aujourd’hui en NBA (104-86), qui sans LeBron James et Anthony Davis ont une nouvelle fois démontré qu’ils n’avaient pas les armes nécessaires pour affronter les meilleures équipes de la NBA.

Avec leur victoire incontestable dans le derby de Los Angeles, les Clippers (33-18) se sont consolidés à la troisième place de la Conférence Ouest et ont ouvert un écart précisément avec les Lakers (31-19), qui sont tombés de la quatrième à la cinquième place derrière pour les Denver. Pépites (30-18). Une nuit de plus, les Lakers ont péché à cause d’un énorme manque d’idées, de ressources, d’imagination et d’agressivité en attaque. Leurs 86 points sont le score le plus bas des Lakers dans un match jusqu’à présent cette saison.

Dimanche réussi au DTLA. 📼 @honey met en évidence la victoire. pic.twitter.com/ZH3GgdDUdO – LA Clippers (@LAClippers) 4 avril 2021

Sans André Drummond, qui après ses débuts mercredi dernier a raté deux matchs de suite en raison d’une blessureLes meilleurs buteurs d’une mauvaise performance des Lakers étaient Montrezl Harrell (19 points) et Talen Horton-Tucker (16).

Marc Gasol salió como pívot titular y fue de lo poco salvable de su equipo: logró 11 puntos (4 de 7 en tiros, 3 de 3 en triples), 3 rebotes, 2 asistencias, un tapón y un robo frente a 4 pérdidas en 18 minutes.

Après le match contre les Sacramento Kings de vendredi (94-115 pour les Lakers), l’Espagnol a admis aux médias que l’arrivée de Drummond et son passage sur le banc ne sont pas quelque chose de facile pour lui à assimiler. Cependant, Gasol a souligné son engagement dans le projet Lakers pour tenter de remporter son deuxième ring NBA d’affilée.

Quant aux Clippers, dans lesquels Serge Ibaka a raté les onze derniers matchs en raison d’une blessure au dos, les principales références étaient Marcus Morris Sr. (22 points et 7 rebonds), Kawhi Leonard (19 points, 10 rebonds et 8 passes) et Paul George (16 points et 7 rebonds).