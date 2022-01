Les tondeuses bipolaires étourdissent les Nuggets

01/12/2022 à 07:55 CET

. / Los Angeles

Capable du meilleur et du pire, Clippers de Los Angeles Ils ont laissé une première partie horrible et ils sont revenus aux Denver Nuggets un jeu aussi bizarre qu’excitant (87-85). Absolument imprévisibles pour le meilleur et pour le pire, les Clippers n’ont marqué que 28 points en première mi-temps et en ont perdu 25 au troisième quart, mais ils se sont ralliés à la fin avec une attaque de basket-ball haut de gamme en sueur qui a fait exploser le ballon. à Denver. Les Nuggets n’ont pas abandonné jusqu’à la fin, mais ils ont raté le 3 points de Nikola Jokic et le robinet d’Aaron Gordon pour tout changer.

Amir Coffey, qui traverse probablement son meilleur moment depuis son arrivée en NBA, a récolté 18 points, 5 rebonds, 7 passes décisives et 4 interceptions pour un Clippers dans lequel Reggie Jackson, Terance Mann, Marcus Morris et Eric Bledsoe (tous pour plus de 10 points). L’Espagnol Serge Ibaka a joué 22 minutes au cours desquelles il a contribué 4 points (2 sur 7 aux tirs), 9 rebonds, un vol et un contre.

A l’extérieur, Aaron Gordon a été le joueur le plus efficace (30 points avec 11 sur 16 aux tirs, et 12 rebonds) et Nikola Jokic a touché le triple-double (21 points avec 9 sur 14 aux tirs, 13 rebonds et 8 passes décisives). L’Argentin Facundo Campazzo a joué 29 minutes au cours desquelles il a ajouté 2 points (0 sur 6 aux tirs, 2 sur 2 aux francs), 5 rebonds, 5 passes décisives et un contre.

Les Clippers ont fait naufrage dans la lutte pour le rebond (31 contre 56) mais ont profité du douloureux triple hit des Nuggets (12,1% avec 4 sur 33) et de leurs 19 revirements (9 de Los Angeles).

Première partie pour pleurer…

Nikola Jokic a tenu à préciser qui était le roi de la zone avec plusieurs passes décisives de beaucoup de cache, mais Amir Coffey s’est chargé de répondre à la star serbe (8-10 avec 5,49 à jouer). À l’exception d’un mat de Jeff Green à une passe de Facundo Campazzo, le premier quart (16-18) ne s’est pas démarqué par sa richesse en attaque : les Clippers n’ont réalisé que 6 de ses 22 tirs (1 sur 8 sur 3 points) et les Nuggets ont perdu 5 ballons.

A 35 ans, un Vert intarissable s’est fait remarquer dans le désert offensif dans lequel se déroulait le match, chose surtout inquiétante pour certains Clippers qui n’ont pas profité des minutes sur le banc de Jokic (22-26 avec 6,52 pour le reste ). Avec le travail d’Aaron Gordon, Denver a menacé de partir sur le tableau de bord, mais la première partie était pour les fans des deux équipes de pleurer (28-41). Les Clippers n’ont réalisé que 27,3% de leurs tirs (12 sur 44) et 7,1% de leurs 3 (1 sur 14) et ont également chuté avec un crash au rebond (18 contre 35). Les Nuggets n’étaient pas non plus à frimer à la mi-temps : ils n’ont réalisé que 12,5% de leurs 3 (2 sur 16) et cumulé 9 revirements.

… et épique en seconde mi-temps

Non seulement les graves problèmes des Clippers n’étaient pas résolus dans les vestiaires, mais ils semblaient empirer. Une course de 6-18 pour les Nuggets, avec Jokic à la tête de la cavalerie, a mis les Angelenos dans les cordes et 25 points de retard sans trop de raisons de penser à un retour (34-59 avec 7,04 restants). Mais alors que personne ne s’y attendait, les Clippers ont été ressuscités. Une course extraordinaire de 21-3 les a ramenés dans le match, tirant leurs crocs en défense, réussissant finalement le triple, et la confiance en soi d’Amir Coffey et Terance Mann en attaque (55-62 avec 1,15 à faire).

Au début du dernier trimestre (55-66), l’inertie était clairement du côté des Clippers, qui avec un panier d’Eric Bledsoe et un dunk de Brandon Boston Jr. ont fini par croire que le machado était possible (62-66 avec 10,38 à parcourir). Abasourdis et très malavisés, les Nuggets ont mis trois minutes à marquer dans le dernier quart, mais ont trouvé en Gordon la bouée de sauvetage à laquelle s’accrocher au milieu d’une telle tempête. Reggie Jackson, avec un panier si typique du sien, a réussi à égaliser (71-71 avec 7,03 restants) et a relevé un défi fantastique avec Jokic pour voir qui des deux pourrait mieux résister à la pression. Cependant, ce sont Amir Coffey et Nico Batum, avec deux triplés lorsque le match se décidait à pile ou face (86-81 avec 1,47 à jouer), qui ont permis aux Clippers de signer une victoire épique digne de ‘Dr. Jekyll et M. Hyde’.