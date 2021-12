Les tornades augmentent en Méditerranée alors que ses eaux se réchauffent

16/12/2021

L’observation de manches marines et de tornades se fait de plus en plus fréquente sur les côtes espagnoles (Barcelone, Alicante ou les îles Baléares, par exemple), mais aussi en Italie et dans d’autres régions méditerranéennes.

Mais cette situation est-elle vraiment due à une réelle augmentation de la fréquence de ces phénomènes ou est-elle simplement le résultat de la plus grande diffusion que permettent les réseaux sociaux et des instruments météorologiques de plus en plus précis ?

Pour commencer, il faut savoir que les tornades et les manches marines ne sont pas exactement les mêmes, même s’ils peuvent vraiment en avoir l’air. La caractéristique commune qu’ils ont est qu’ils ont une colonne d’air qui tourne et que les deux sont des tourbillons de vent ou des vents tornades. La seule vraie différence entre une tornade et une tornade réside dans la tempête qui l’a générée.

Les tornades sont l’un des phénomènes les plus destructeurs de la nature, naissent de la base des nuages ​​d’orage, les cumulonimbus, et sont capables de générer des vents allant jusqu’à 500 km/h, peuvent durer des heures et parcourir des centaines de kilomètres, les plus extrêmes se forment aux USA, mais aussi en Australie, Nouvelle Zélande, Canada, Royaume-Uni et Mexique.

En Espagne nous avons des preuves de tornades, certaines assez destructrices, mais qui se sont produites dans des zones inhabitées. Ils mesurent généralement entre 90 et 600 mètres de large, en général.

Le virage au sol est cyclonique, comme le mouvement des toupies d’enfants et ils respirent l’air de l’environnement, ramassant tout sur leur passage. Pour cette raison, nous les voyons généralement de couleur sombre, à cause de la terre et des morceaux de maisons ou de clôtures qu’ils trouvent sur leur chemin. Ils se déplacent avec le mouvement du nuage, explique le portail eltiempo.es.

En revanche, les trombes marines sont normalement associées aux cumulus ‘congestus’Ils se forment sur les lacs et les océans mais se forment également à partir de la base du grand Cumulonimbus. Normalement ils font 450 mètres de haut mais ils peuvent atteindre jusqu’à 900 mètres, ils peuvent être isolés ou en groupe, le signe de leur formation est parfois l’excès dans l’eau de l’air en rotation. Ils dessinent des chemins courbes qui peuvent durer jusqu’à 15 minutes.

Tornades et changement climatique : quel est le lien ?

Maintenant, quand on parle de tornades et de trombes marines, quelle est la relation entre ces phénomènes et le changement climatique ? Pourquoi votre présence augmente-t-elle en Méditerranée ?

Pour répondre à cette question, vous devez vous rendre sur la lois de la thermodynamique, qui ils nous disent que un paramètre important pour qu’une tornade se développe est la température de surface de la mer.

Ceci est dû au fait une mer plus chaude fournit plus d’énergie à une tornade, ce qui la rend également particulièrement violente.

Tant que ces tornades restent en mer ou frappent des zones peu peuplées, il n’y a pas de problème. Or, lorsque ces phénomènes touchent le sol, en passant par des centres habités, des villes ou de grands centres industriels, on constate des dégâts très graves et parfois des drames, raconte Daniele Ingemi, de météorite.

Un article scientifique récent, publié dans la revue internationale Scientific Reports, explique exactement pourquoi une mer plus chaude que la normale (c’est-à-dire avec une température supérieure à la moyenne climatologique) peut stimuler ces phénomènes, comme ceux observés récemment dans le sud de la Sicile. .

Dans cet article scientifique, les auteurs prennent comme exemple la tornade qui a frappé la zone portuaire de la ville italienne de Tarente et l’usine ILVA le 28 novembre 2012, qui a fait un mort et des dégâts de 60 millions d’euros.

Au cours de cet événement tornade, la température de la mer Ionienne était d’environ +1°C au dessus de la moyenne climatologique de la période (Ceci étant une moyenne très récente, car elle se réfère aux deux décennies de 1985 à 2005, et donc liée à une période dans laquelle le réchauffement climatique était déjà avancé), ajoute Ingemi.

Plus la mer est chaude, plus il y a de tornades

À l’aide des données de température de la mer, ils ont appliqué un modèle météorologique à haute résolution (grille d’environ 1 km), qui s’est avéré être capable de reproduire correctement la trajectoire supercellulaire qui a conduit à la tornade de Tarente.

Les mêmes auteurs ont réalisé une autre simulation avec le même modèle exact, mais cette fois en prenant comme référence les températures de la mer avec des valeurs proches de la moyenne climatologique de la période.

Cette dernière simulation a montré comment avec une température de la mer de seulement -1°C (en moyenne donc), la fameuse supercellule ne se serait pas formée et par conséquent la tornade ne se serait pas développée. Au contraire, à mesure que la température augmente dans +1°C la tornade aurait été encore plus intense.

L’étude, à laquelle ont participé des chercheurs tels que Mario Marcello Miglietta, Jordi Mazon, Vincenzo Motola et Antonello Pasini, Elle a mis en évidence à quel point la Méditerranée est le théâtre de plus en plus fréquent de ce type de phénomène violent.

Son intensité est appelée à augmenter plus rapidement dès qu’une certaine valeur de température est dépassée, avec des répercussions inévitables sur nos territoires.

De nombreux experts espagnols ont déjà confirmé le réchauffement progressif des eaux de la Méditerranée espagnole, qui ne fait que faciliter les conditions d’apparition des tornades.

