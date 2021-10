Les touches de fonction pleine taille devraient figurer sur les nouveaux modèles de MacBook Pro

Les nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces d’Apple comprendront une rangée redessinée de touches de fonction qui remplace la barre tactile, et chaque touche de modification aura la même largeur que les touches alphanumériques du reste du clavier, selon les rumeurs et fuite de schémas vus par MacRumors.

Touches de fonction pleine taille et bouton Touch ID sur iMac Magic Keyboard

Cela a été quelques jours mouvementés pour le moulin à rumeurs d’Apple, qui a vu plusieurs fuites de dernière minute sur le MacBook Pro concernant une éventuelle encoche en haut de l’écran. Nous ne savons pas encore si la rumeur de l’encoche se révélera vraie, mais ce en quoi nous avons une grande confiance, et ce qui a peut-être été négligé jusqu’à présent par certains, est la disposition du clavier repensé.

Avant qu’Apple n’introduise la Touch Bar en octobre 2016, le MacBook Pro comportait une rangée étroite de touches de fonction qui avaient individuellement un profil plus petit que les touches alphanumériques. Cependant, au lieu d’une barre tactile, les nouveaux modèles de MacBook Pro devraient avoir une rangée complète de touches de fonction complémentaires, similaire au Magic Keyboard d’Apple fourni avec le ‌iMac‌ 24 pouces.

La première suggestion selon laquelle les touches de fonction reviendraient sur le MacBook Pro est venue de l’analyste fiable Ming-Chi Kuo en janvier, lorsqu’il a annoncé qu’Apple travaillait sur deux nouveaux modèles de MacBook Pro présentant des changements de conception importants. Depuis lors, Mark Gurman de Bloomberg n’a cessé de dire que la Touch Bar serait supprimée cette année. Au lieu de cela, Gurman déclare qu’Apple a « testé » des versions du MacBook Pro sans la barre tactile, ce qui implique qu’il peut choisir de le supprimer. Compte tenu de l’accumulation de preuves puisque, résumées ci-dessous, nous sommes presque certains que la bande d’écran tactile OLED au-dessus du clavier ne reviendra pas.

La première preuve réelle du changement est apparue en avril, lorsque les schémas d’un MacBook Pro inédit ont été volés au fournisseur taïwanais d’Apple Quanta Computer par le groupe de ransomware connu sous le nom de REvil. Malgré l’exigence de paiement en échange du maintien de la confidentialité des informations, certains des schémas ont encore fuité sur le dark web, et ont par la suite corroboré l’absence de Touch Bar, le retour d’un port HDMI, d’un emplacement pour carte SD et de MagSafe, et avec le recul, potentiellement un affichage cranté.

Les schémas montraient une disposition complète du clavier, y compris une rangée supérieure de touches de fonction et un bouton « Touch ID », tous schématisés individuellement à la même largeur que les touches alphanumériques, et en raison de la plus grande zone de clavier, un plus petit trackpad en dessous.

Un mois après la fuite de REvil, la nouvelle disposition du clavier a également été vue dans les rendus, soi-disant basés sur des images divulguées, du prochain MacBook Air d’Apple, avec l’aimable autorisation de Jon Prosser. Comme dans les schémas volés, il a été démontré que les touches de fonction plus grandes avaient forcé tout le clavier vers le bas, réduisant ainsi la taille du trackpad.



La rumeur la plus récente sur le nouveau clavier MacBook Pro est que la zone entourant les touches est noire, plutôt que les touches elles-mêmes, dans ce qui est « probablement le plus grand changement visuel sur le clavier depuis la refonte d’Unibody il y a plus de dix ans », selon aux détails divulgués par un compte Weibo la semaine dernière.

La barre tactile a été une caractéristique de division parmi les utilisateurs, certains décriant le manque de commandes physiques pour des fonctions telles que le volume ou la luminosité. Apple a déjà fait une légère concession en réintroduit une touche Escape physique sur les derniers modèles de MacBook Pro 13 pouces et 16 pouces, après que les utilisateurs se soient plaints de la touche Escape virtuelle sur la Touch Bar des modèles précédents.

Le retour des touches de fonction, en implémentation pleine grandeur, semble être juste une indication qu’après quelques faux pas perçus ces dernières années, Apple est à fond pour faire à nouveau du MacBook Pro une véritable machine professionnelle. Nous le saurons avec certitude dans quelques heures.

Les nouveaux modèles de MacBook Pro devraient être annoncés plus tard dans la journée, lundi 18 octobre, lors de l’événement « Unleashed » d’Apple. Apple diffusera l’événement en direct sur son site Web et sur YouTube. Pour ceux qui ne peuvent pas regarder, MacRumors aura une couverture en direct de l’événement à la fois sur MacRumors.com et via notre compte Twitter MacRumorsLive. Assurez-vous de rester à l’écoute.