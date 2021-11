Les tourbières du Royaume-Uni ont émis 50 millions de tonnes de carbone en cinq ans – « Signe de dommages importants » | Royaume-Uni | Nouvelles

Les chercheurs ont découvert que sur les 2,2 millions d’hectares étudiés, environ un cinquième s’est effondré de plus de 2,5 cm depuis 2016. L’effondrement indique que les tourbières du pays – qui sont les réservoirs de carbone les plus naturels et efficaces sur terre – émettent désormais de grandes quantités de pollution.

Andrew Sowter, directeur de Terra Motion, a déclaré à The i : « C’est la première fois qu’une enquête aussi approfondie est réalisée à travers le Royaume-Uni.

« Cela montre que d’importantes zones de tourbières s’effondrent à travers le pays, un signe probable de dommages importants. »

Le Dr Sowter affirme que la restauration des tourbières étudiées aiderait le Royaume-Uni à atteindre ses objectifs de réduction des émissions de 78 % d’ici 2035, par rapport aux niveaux de 1990.

Il a poursuivi: «En utilisant les chiffres d’émission de l’enquête Terra Motion et une valeur commerciale actuelle approximative… d’environ 50 £ par tonne [of] émissions de CO2, nous estimons que le potentiel économique de la restauration des tourbières britanniques pourrait valoir plus de 500 millions de livres sterling par an.

« En utilisant une estimation de 1 000 £ par hectare pour les coûts de restauration totaux, nous concluons qu’avec un programme de compensation carbone approprié, tous les coûts réels d’un projet de restauration pourraient être facilement récupérés au cours des premières années d’exploitation, ce qui rend l’investissement dans la restauration des tourbières hautement proposition lucrative.

Il a ajouté : « La restauration des tourbières est une solution fondée sur la nature qui apporte d’autres co-bénéfices tels que l’amélioration de la biodiversité et de la qualité de l’eau, ainsi que la promesse d’augmenter les opportunités d’emploi dans les zones rurales, qui ont également des avantages économiques importants pour les propriétaires fonciers et communautés locales. »

Craig Bennett, directeur général de The Wildlife Trusts, a déclaré qu’avec seulement un quart des trois millions d’hectares de tourbières du Royaume-Uni à l’état naturel, il était « d’extrême urgence » que le gouvernement ouvre la voie à l’entretien des tourbières et des tourbières. retour à la santé.

M. Bennett a déclaré: «Le gouvernement n’a pas réussi à fixer un objectif de restauration ambitieux pour les tourbières, même si elles constituent l’un des habitats les plus précieux du Royaume-Uni.

« Tout aussi grave est le fait qu’ils n’ont pas l’appétit d’arrêter les dommages en cours. »

Une stratégie de tourbe pour l’Angleterre a été retardée depuis 2018.

Des organisations caritatives interviennent, notamment le Yorkshire Wildlife Trust, qui a restauré un tiers de la tourbière de couverture de la région et a des plans pour davantage de restauration, de plantation de mousse et de blocage de fossés.