Les touristes britanniques au Portugal sont enragés par le mouvement «injuste» de la liste orange | Royaume-Uni | Nouvelles

Jeudi, le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que le gouvernement « allait essayer de permettre aux gens de voyager ». Il a ajouté: “Mais nous devons être prudents et nous devons continuer à mettre des pays sur la liste rouge, sur la liste orange, lorsque cela est nécessaire.”

M. Johnson a averti que le gouvernement “n’hésitera pas à faire passer des pays de la liste verte à la liste orange à la liste rouge, si nous devons le faire”.

Jeudi, il a été révélé que le Portugal passerait de la liste verte à la liste orange à partir du 8 juin, ce qui signifie que les touristes devront se mettre en quarantaine à leur retour.

Aucun autre pays n’a été déplacé du statut orange au statut vert dans l’annonce.

Les touristes britanniques à Lisbonne ont qualifié la décision du gouvernement “d’injuste”.

Le propriétaire du bar basé à Albufeira, Gary Search, 54 ans, a déclaré au Daily Mail qu’il était “absolument dévasté” par la décision du gouvernement.

Il a déclaré: «L’un des bars est composé à 98% de touristes britanniques et dans l’autre, environ 50% de nos clients sont des Britanniques qui sont également pour la plupart des vacanciers. Nous sommes absolument dévastés par la décision d’aujourd’hui.

« Nous venions littéralement de démarrer, nous nous sommes battus toute la semaine pour trouver du nouveau personnel parce que nous ne pouvions évidemment pas employer le personnel avant d’être occupés.

«Il n’y a pas de personnel ici à cause du Brexit et de Covid, donc cela a été extrêmement difficile. Nous les mettions tous sur des contrats et ensuite cela se produit. Pour être honnête, c’est tout gâché.