Les touristes étrangers seront bientôt autorisés à visiter l’Inde, mais avec certaines restrictions – vérifiez les détails ici

COVID-19 Inde : Avec les cas de covid dans le pays montrant une baisse constante, l’Inde pourrait bientôt rouvrir ses portes pour accueillir des touristes étrangers pour la première fois après 1,6 bon an, ont révélé les responsables. Dans le but de relancer les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et de l’aviation dans le pays, les cinq premiers touristes étrangers se verront délivrer des visas gratuitement. L’économie indienne a été durement touchée par les blocages provoqués par le covid depuis mars 2020, comme l’a rapporté l’agence de presse PTI.

Les hauts responsables du ministère de l’Intérieur de l’Union sont en pourparlers avec les parties prenantes qui décideront de la date et des modalités prévues pour la réouverture des frontières pour les touristes étrangers. Une annonce officielle devrait intervenir dans les 10 prochains jours, selon le document émis par le ministère de l’Intérieur. La décision en raison de la baisse des cas de COVID-19 dans le pays. Dimanche, l’Inde a signalé 30 773 nouveaux cas tandis que les cas actifs étaient tombés à 3,32 lakh. Samedi, la couverture vaccinale COVID-19 de l’Inde a également franchi 80 crore.

Le visa gratuit pour les touristes sera délivré jusqu’au 31 mars 2022 ou la délivrance d’un visa de cinq lakh, selon la première éventualité. L’implication financière totale pour cela serait de Rs 100 crore. “Le transfert de visa gratuit devrait inciter les touristes à court terme à visiter l’Inde”, a déclaré le responsable, comme indiqué dans PTI. “Le coût d’un visa e-touriste d’un mois est spécifique au pays mais est d’environ 25 USD. Les frais de visa e-touriste à entrées multiples d’un an sont d’environ 40 USD”, a-t-il ajouté. Le visa e-touriste est resté suspendu à partir de mars. 2020 en raison de la pandémie de covid.

Les responsables du ministère de l’Intérieur ont également déclaré que les touristes seront autorisés à certaines conditions, comme les personnes vaccinées seront autorisées à entrer aux frontières. La réouverture aura lieu de manière progressive pour comprendre la réponse et les implications de la décision, a déclaré un autre responsable. L’Inde fait partie des nombreux pays qui ont commencé à s’ouvrir aux touristes.

