Les touristes se rassemblent au carnaval d’hiver de Patnitop au milieu des acclamations festives

Le carnaval d’hiver de Patnitop, qui a duré deux jours, a attiré un grand nombre de touristes qui se sont rendus à Sanasar, Kud et Batote pour célébrer le Nouvel An, a déclaré un responsable cité par IE. « Le carnaval a été organisé pour promouvoir le tourisme à Patnitop et ses environs », a déclaré Sher Singh, directeur général de la Patnitop Development Authority (PDA) à l’agence de presse PTI. « Le carnaval a été organisé par la PDA en collaboration avec le département du tourisme et les administrations des districts de Ramban et d’Udhampur », a ajouté Singh.

Les touristes ont profité de diverses activités lors du méga événement au milieu des protocoles stricts de covid-19, a déclaré Singh. Les touristes ont été captivés par les spectacles musicaux qui ont été organisés en grand nombre. Les chanteurs pendjabi Lakhwinder Vadali et Sangram Hanjra ont émerveillé la foule avec leur performance passionnante, ont ajouté les officiels. Le carnaval a coïncidé avec les célébrations du Nouvel An au milieu de la saison des chutes de neige à Patnitop. C'est une attraction majeure pour les touristes dans la région de Jammu.

« L’événement était une confluence d’art Dogri local, de cuisines ethniques, de spectacles culturels, d’activités de course, de jeux de neige et d’activités d’aventure pour engager les touristes et présenter la culture indigène avec d’autres activités engageantes pendant les célébrations », a déclaré Singh. « Le festival était la principale attraction pour les touristes qui ont visité Patnitop et ont profité de la neige avec de la danse, de la musique et une fête de la nourriture », a-t-il ajouté.

