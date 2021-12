Les tournois de golf à jouer en Espagne en 2022

Jon Rahm. © RC Valderrama

L’Espagne sera à nouveau le théâtre d’une bonne poignée de tournois professionnels de haut niveau en 2022. Les calendriers des Tour du monde DP, Tour Européen Dames Oui Tournée du défi. Sur ces trois circuits seulement, neuf rendez-vous sont déjà confirmés, avec la possibilité que d’autres se joignent au cours de la saison. Ces neuf tournois devraient être rejoints par ceux de la Tour des Alpes, qui compte chaque année deux ou trois escales en Espagne, bien que son calendrier ne soit pas encore officiel, et celles de la LET Access Série, qui seulement en 2021 avait deux nominations. Donc, la conclusion, avant d’entrer dans les détails, est que nous aurons au moins un tournoi de haut niveau en Espagne entre les mois de mai et novembre. Sortez vos agendas et faites des projets car c’est ce que l’on peut voir en Espagne en 2022…

– 5 au 8 mai: l’année de la compétition professionnelle en Espagne commence par un double rendez-vous, il faudra diviser ou choisir. Ce week-end, le Challenge of Spain et un tournoi Ladies European Tour à Madrid ont lieu en même temps. Dans les deux cas, le lieu n’a pas encore été libéré. Comme Ten Golf l’a appris, tout indique que le Challenge d’Espagne se jouera à La Zapateira, tandis que les sites possibles du LET à Madrid sont plus ouverts.

– 9-12 juin: deuxième tournoi du Challenge Tour en Espagne. Le tournoi est confirmé, mais le lieu n’a pas été révélé pour le moment, et il y en a plusieurs qui se battent pour cette date. L’Andalousie court toujours, après le succès de Sancti Petri, ainsi que l’Empordá Golf, très satisfaits des tournois de l’année dernière et de Madrid.

– 18 au 10 août: l’un des grands événements de la saison. L’Aramco Team Series se déroulera pour la deuxième fois à Sotogrande, plus précisément sur le parcours de La Reserva.

– 29 septembre au 2 octobre: l’un des rendez-vous classiques du calendrier du Ladies European Tour. L’Estrella Damm Ladies Mediterranean Open se déroule à Sitges, au Terramar Golf Club.

– 6 au 9 octobre: encore Madrid et le Country Club accueilleront l’Acciona Open d’Espagne, où Rafa Cabrera Bello agira en tant que champion en titre et nous verrons si cela peut être avec la présence de Jon Rahm et Sergio García.

– 13-16 octobre: juste la semaine d’après, comme cela s’est produit en 2021, le Masters d’Estrella Damm Andalucía se jouera à Valderrama. Un autre rendez-vous clé dans le calendrier national.

– 3-6 novembre: la grande finale du Challenge Tour, dernière étape de la Route de Majorque, se déroulera sur la route d’Alcanada.

– 24-27 novembre: une autre des grandes finales de 2022, exactement celle de la Race to Costa del Sol. L’Open d’Espagne Costa del Sol d’Andalousie aura lieu à Marbella, où Carlota Ciganda défendra le titre.

A ces nominations déjà confirmées pourraient s’ajouter un ou deux tournois supplémentaires sur l’European Tour en Majorque ou les îles Canaries. Le travail continue pour lui, même s’il est difficile d’atteindre le prize pool minimum de deux millions de dollars. Les négociations entre initiative privée et initiative publique continuent de trouver le moyen de faire du tournoi une réalité. La date de ce tournoi qui est dans l’air pourrait être du 20 au 23 octobre, ce qui serait trois tournois consécutifs en Espagne, les mêmes qu’en 2021, ou en mars-avril, juste avant le Masters.

De la même manière, comme on dit, vous devez rejoindre au minimum quatre tournois de l’Alps Tour et de la LET Access Series. L’année dernière, les Alpes Las Castillas ont eu lieu en juillet et l’Andalousie en septembre, ainsi que les LETAS en juillet et octobre, à Saragosse et à Barcelone. Ainsi, une année avec quelque 14 tournois professionnels de haut niveau en Espagne n’est pas à exclure. Une année de plus notre territoire s’impose comme l’une des maisons principales des grands circuits.