Les tours jumelles de 40 étages de Supertech doivent être rasées, ordonne la Cour suprême ; acheteurs à rembourser

in

La Cour suprême a ordonné à l’entreprise de rembourser dans les deux mois l’argent des personnes qui avaient acheté des maisons dans le projet résidentiel.

La Cour suprême a ordonné mardi la démolition des tours jumelles de 40 étages construites par le promoteur immobilier Supertech à Noida dans les deux mois, affirmant que la construction était le résultat de la collusion entre les responsables de l’autorité de Noida et Supertech.

Un banc de deux membres des juges DY Chandrachud et MR Shah a également ordonné à la société de rembourser dans les deux mois l’argent des personnes qui avaient acheté des maisons dans le projet résidentiel. Le banc a décidé que tous les acheteurs de maison seraient remboursés ainsi que 12% d’intérêts sur l’argent investi, ajoutant que la démolition devait être négligée par le Central Building Research Institute (CBRI) pour assurer une démolition sûre.

Critiquant le “lien impie” entre la société immobilière et l’autorité de Noida, la cour suprême a déclaré que la construction des tours jumelles contenant environ 1 000 appartements à Supertech Emerald Court à Noida avait été réalisée en violation des règles et devait être rasée dans un délai de deux mois par Supertech à ses frais.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.