Les tout nouveaux AirPod d’Apple reviennent au plus bas du Cyber ​​Monday avec une remise impressionnante

Alors que le Black Friday et le Cyber ​​Monday ont disparu, cette superbe remise sur les AirPods 3 reste grâce à une économie de 30 $ sur Amazon.

Bien qu’ils n’aient que quelques semaines, les derniers AirPod d’Apple sont maintenant disponibles pour seulement 150 $, bien qu’il s’agisse essentiellement d’un tout nouveau produit. C’est une économie impressionnante sur le prix de départ de 180 $.

Les AirPods 3 d’Apple sont dotés d’un nouveau design plus élégant par rapport aux anciens, ainsi que de la charge MagSafe et de la prise en charge de Spatial Audio. C’est une économie parfaite juste avant les fêtes de fin d’année et à ne pas manquer si vous avez hésité pendant le week-end des soldes.

Les meilleurs retours du Black Friday

Les AirPods 3 d’Apple sont livrés avec un son nettement amélioré par rapport aux générations précédentes, avec des basses nouvelles et améliorées, ainsi qu’une prise en charge de Spatial Audio qui donne vie à Apple Music et au contenu sur Apple TV d’une toute nouvelle manière.

Bien sûr, ils ne fournissent pas la suppression du bruit des AirPods Pro, mais sont également beaucoup moins chers, même avec les économies que vous pouvez actuellement trouver sur les AirPods Pro. Ils offrent une autonomie de six heures et 24 heures de charge grâce au boîtier de charge MagSafe, une résistance à l’eau IPX4 et un ajustement plus léger et plus facile grâce à leur profil plus fin.

Ils disposent également d’un nouveau capteur de force pour contrôler l’audio et les appels. L’égaliseur adaptatif écoute le son entrant dans votre oreille et ajuste la musique en fonction de la forme de votre oreille, vous garantissant ainsi la meilleure expérience d’écoute possible.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

