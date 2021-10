Les tout nouveaux MacBook Pro M1 Pro/Max d’Apple bénéficient de remises de précommande allant jusqu’à 295 $

Aujourd’hui, Apple a officiellement annoncé les dernières versions des MacBook Pro équipés des toutes nouvelles puces M1 Pro et M1 Max et les remises de précommande sont désormais déjà disponibles. Avec jusqu’à 295 $ de rabais une série de configurations différentes sur les dernières machines d’Apple, vous pouvez vous rendre ci-dessous pour tous les détails.

En tête d’affiche des nouvelles machines M1 Pro/Max se trouve la dernière version phare sous la forme du MacBook Pro 16 pouces. Complètement rafraîchi pour accompagner les nouvelles puces, les raffinements se retrouvent dans l’aspect à peu près quotidien de la nouvelle première. Vous regardez le nouvel écran Liquid Retina XDR de 16 pouces avec 1600 nits de luminosité maximale qui fait la une de l’emballage aux côtés du dernier Apple Silicon.

Avec un choix de puce M1 Pro ou M1 Max, il existe une sélection polyvalente d’E/S qui reposent toutes dans un format de portable repensé. Sans oublier le retour de MagSafe ! Vous pouvez obtenir un aperçu complet de la nouvelle version dont la livraison est prévue la semaine prochaine sur .. Même si les délais de livraison sont déjà retardés chez Apple. Toutes les remises se trouvent ci-dessous et vous devrez être connecté à un compte Expercom gratuit pour verrouiller les économies.

Pour s’associer au plus grand modèle 16 pouces, Apple a également dévoilé aujourd’hui le nouveau MacBook Pro 14 pouces. Cette itération arrive également avec la puce M1 Pro ou M1 Max selon la configuration, aux côtés d’un écran Liquid Retina XDR, d’un facteur de forme actualisé et d’une grande partie des mêmes E/S ajoutées.

Apple a dévoilé aujourd’hui le MacBook Pro entièrement repensé, alimenté par les tout nouveaux M1 Pro et M1 Max, les premières puces pro conçues pour le Mac. Disponible en modèles 14 et 16 pouces, le MacBook Pro offre des performances de traitement, de graphisme et d’apprentissage automatique (ML) révolutionnaires, qu’il fonctionne sur batterie ou branché, ainsi qu’une autonomie incroyable, permettant des flux de travail auparavant inimaginables sur un ordinateur portable. Le nouveau MacBook Pro dispose également d’un superbe écran Liquid Retina XDR, d’une large gamme de ports pour une connectivité avancée, d’une caméra FaceTime HD 1080p et du meilleur système audio d’un ordinateur portable. Combiné avec macOS Monterey, qui est conçu jusqu’à son cœur pour tirer pleinement parti de M1 Pro et M1 Max, l’expérience utilisateur est tout simplement inégalée. Brisant les limites de ce qu’un ordinateur portable peut faire, MacBook Pro est conçu pour les développeurs, les photographes, les cinéastes, les artistes 3D, les scientifiques, les producteurs de musique et tous ceux qui veulent le meilleur ordinateur portable au monde.