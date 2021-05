Les trackers de tuiles fonctionneront bientôt avec le réseau Sidewalk d’Amazon

Garder une trace de vos affaires est sur le point de devenir plus facile que jamais grâce à une collaboration entre Amazon et Tile. À partir du 14 juin, les trackers Tile fonctionneront désormais avec Sidewalk d’Amazon, étendant la couverture du réseau Tile pour inclure même les appareils Amazon Echo.

L’année dernière, Amazon Echos a obtenu la prise en charge de Sidewalk, ajoutant à la prise en charge Ring préexistante, mais il s’agit du premier grand réseau de suivi non Amazon à s’intégrer à Tile.

CJ Prober, PDG de Tile, a déclaré:

Tile aide des millions de personnes chaque jour à trouver leurs affaires, et nous sommes toujours à la recherche d’opportunités pour améliorer l’expérience de recherche de nos clients. À cette fin, travailler avec Amazon pour étendre notre réseau de recherche en se connectant en toute sécurité à des appareils Amazon Sidewalk tels que les haut-parleurs intelligents Echo était un choix évident. Amazon Sidewalk renforcera le pouvoir de recherche de Tile pour nos appareils et les partenaires d’appareils Find with Tile qui tirent parti de notre technologie de recherche, ce qui rendra encore plus facile la recherche de clés, de portefeuilles ou d’autres articles Tiled perdus ou égarés à l’intérieur et à l’extérieur de la maison.

Alors, qu’est-ce qu’il y a pour Amazon? Eh bien, Amazon essaie d’étendre les fonctionnalités de Sidewalk au-delà du simple WiFi. S’adressant à CNBC, Dave Limp d’Amazon a déclaré: “Le Wi-Fi est limité, principalement à votre domicile, il n’a tout simplement pas la portée nécessaire pour aller dans votre jardin dans le quartier.”

Parallèlement à sa nouvelle intégration avec Tile, Amazon a également annoncé la prise en charge de Sidewalk pour les verrous intelligents Level. Vous pourrez désormais contrôler votre verrouillage de niveau avec les applications Ring ou Level à l’avenir. Vous n’aurez plus besoin d’être à portée Bluetooth grâce au réseau Sidewalk. Amazon dit que ces mises à jour seront déployées à la fois sur les applications Ring et Level d’ici la fin du mois de mai.

John Martin, PDG et co-fondateur de Level, a déclaré:

Sidewalk change la donne pour la maison connectée. Level a été fondé pour réinventer la maison intelligente et nous créons des produits simples, intuitifs et s’intègrent parfaitement dans la vie quotidienne. Avec Sidewalk, vous pouvez contrôler votre entrée de n’importe où, même si vous n’êtes pas à la maison, donc accueillir amis et famille n’a jamais été aussi simple. Nous sommes ravis d’être l’un des premiers appareils compatibles Sidewalk et d’offrir plus de valeur, d’options et de commodité à nos clients.

Les trackers intelligents sont devenus un élément largement discuté de la technologie, d’autant plus que les AirTags d’Apple et leurs implications en matière de sécurité sont devenus un sujet brûlant. Amazon s’est concentré sur l’aspect sécurité de celui-ci, notant que «les données partagées sur le réseau Sidewalk sont protégées par trois couches de cryptage, accessibles uniquement par les appareils que vous choisissez, et supprimées automatiquement toutes les 24 heures pour protéger votre vie privée». Il est tout de même intéressant de noter que certains des produits individuels (comme Ring), ont eu des antécédents de problèmes de sécurité. Vous pouvez désactiver Sidewalk si cela vous met mal à l’aise, mais cela devrait être sans danger pour la plupart des gens.

