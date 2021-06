Les trackers et packs Tile les plus populaires d’Amazon sont à 30% de réduction pour Prime Day – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Prime Day 2021 propose certaines des remises les plus importantes que nous ayons vues depuis longtemps, ce qui signifie que vous achetez sans aucun doute de nombreux nouveaux gadgets et gadgets pendant la vente. Quoi que vous fassiez, vous ne voulez certainement pas les perdre ! Heureusement, Amazon organise une grande vente sur chacun des plus chauds Traqueurs de tuiles et lots de tuiles sur le site du détaillant, offrant les prix les plus bas de l’année.

Visite Le hub Prime Day 2021 d’Amazon pour voir toutes les dernières offres Prime Day, et nous avons rassemblé toutes les meilleures affaires ici dans cette méga-liste d’offres Prime Day.

Il y a tellement d’offres incroyables en cours en ce moment pendant le Prime Day. Les faits saillants comprennent ARGENT GRATUIT d’Amazon (envoyez-vous une carte-cadeau électronique de 40 $, obtenez un crédit Amazon gratuit de 10 $), des remises importantes sur à peu près tous les appareils Apple populaires auxquels vous pouvez penser comprenant AirPods Pro et le Apple Watch, un nouveau prix bas de tous les temps sur le nouveau chaud Prises intelligentes TP-Link Kasa que tout le monde aime tellement, le meilleur Offres de pot instantané de l’année avec des prix commençant à seulement 49,99 $, AirPod 2 pour seulement 99,99 $, le caméra sans fil folle qui permet à votre smartphone de voir n’importe où pour un prix historiquement bas de 28,85 $, le Fire TV Stick Lite pour un nouveau prix bas historique de 17,99 $ et le Fire TV Stick 4K pour un plus bas historique de 24,99 $ au lieu de 50 $, les 80 $ Écho Show 5 pour le prix le plus bas de 44,99 $, un Pack Echo Show 5 et Blink Mini Cam pour seulement 10 $ de plus, le best-seller Point d’écho pour seulement 19,99 $, le nouveau Point d’écho de 4e génération pour moitié prix à 24,99 $, le 50 $ Écho automatique qui ajoute Alexa mains libres à votre voiture pour un prix record de 14,99 $ ou 98 $ Forfait Echo Auto avec 6 mois d’Amazon Music Unlimited pour le même prix fou de 14,99 $, Véritables écouteurs sans fil Echo Buds à partir de seulement 79,99 $ au lieu de 120 $, et bien plus encore.

Que vous soyez en train de charger de nouveaux équipements pendant qu’ils sont en vente pour le Prime Day ou que vous ayez déjà beaucoup de choses dans la maison qui ont tendance à être égarées, il existe également des offres formidables en ce moment sur Tile Bluetooth Trackers dont vous devriez certainement profiter de.

Le carrelage est le meilleur du secteur, comme nous le savons tous, mais le meilleur a un prix, et dans ce cas, ce prix est assez élevé. Les appareils Tile peuvent coûter jusqu’à 35 $ chacun, ce qui est assez fou pour quelque chose qui est inutile en soi et qui est conçu pour vous aider à garder une trace d’autre chose. Les Tile Trackers sont des appareils indispensables pour votre précieux équipement, c’est pourquoi c’est si génial qu’Amazon offre des remises aussi importantes pour Prime Day 2020. En fait, les prix commencent à seulement 13 $ chacun lorsque vous achetez un Tile Mate + Slim (2020) pack de 4 pour 52,49 $ au lieu de 75 $. C’est le prix le plus bas jamais vu !

En plus de cette offre formidable, il y a trois autres annonces qui offrent des remises importantes pour Prime Day 2020. Le Pack de performances Tile (2020) 2-pack (1 Pro, 1 Slim) qui coûte normalement 60 $ est tombé à 41,99 $, les 48 $ Carrelage Mate (2020) 2-pack est en vente pour 33,59 $, et Traceurs Tile Pro qui coûtent généralement 35 $ chacun sont tombés à 24,49 $, ce qui est également le prix le plus bas à ce jour.

Ne manquez pas ces superbes offres Tile, qui ne sont disponibles que jusqu’à la fin du Prime Day, mardi !

