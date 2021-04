Les traders à terme de CME Bitcoin n’apportent aucun changement de position significatif, malgré une faible action des prix

Un total de 8680 BTC, d’une valeur d’environ 2,3 milliards de dollars au prix de 53000 dollars par BTC, est l’intérêt ouvert (OI) sur les contrats à terme Bitcoin sur CME Group, au 23 avril.

L’OI sur CME a diminué d’environ 850 contrats alors que les prix au comptant ont reculé la semaine dernière. Le prix du Bitcoin, cependant, est revenu au-dessus de 53500 $ pour commencer cette semaine après un recul à un peu moins de 47000 $ dimanche.

Malgré la baisse de l’OI, aucun changement significatif n’a été apporté au positionnement. Les autres traders déclarables n’ont pratiquement aucune exposition courte, car ils restent proches des niveaux records net-long détenant plus de 25% de tous les contrats longs en cours.

Le positionnement des fonds à effet de levier est à peu près aussi court qu’il ne l’a jamais été, les traders non déclarables continuant de se rapprocher de leur positionnement historique moyen.

«Ces conditions ont historiquement montré un avantage statistique haussier», déclare Market Science.

Pendant ce temps, l’OI sur les options bitcoin sur CME est de 1311 contrats de change, selon le groupe CME.

Le volume sur les contrats à terme CME Bitcoin, quant à lui, a augmenté ce mois-ci. D’environ 2 milliards de dollars plus tôt en avril, il a depuis doublé, selon Skew. Dans l’ensemble, Binance et OKEx enregistrent le volume et l’OI les plus élevés sur le marché à terme du bitcoin.

Dans l’ensemble, les bourses centralisées ont connu une immense croissance des volumes de produits dérivés. Les dérivés BTC ont atteint 84 milliards de dollars de volume de négociation à son apogée, en hausse de 922% par rapport à juin 2020.

Pour l’instant, cette croissance est limitée aux CEX; contrairement aux volumes sur les bourses décentralisées qui ont commencé à rivaliser avec leurs homologues centralisés, les produits dérivés ne connaissent pas une tendance haussière similaire.

Selon Roberto Talamas, chercheur chez Messari, les frais exorbitants du réseau Ethereum entravent la croissance du trading de produits dérivés. Cependant, les solutions de mise à l’échelle peuvent s’avérer être le catalyseur nécessaire pour rendre le commerce des dérivés en chaîne efficace et évolutif, a-t-il ajouté.

Les protocoles dérivés qui ont déployé des solutions Layer2 ont commencé à voir des signes de croissance.

dYdX, un protocole de négociation de produits dérivés décentralisé soutenu par a16z, Polychain et Three Arrows Capital, est l’un d’entre eux qui a annoncé des Perpetuals à marges croisées de couche 2 plus tôt ce mois-ci. Il a ensuite déclaré un volume de 34 millions de dollars le 14 avril, contre seulement 6,2 millions de dollars quelques jours auparavant. Bientôt, d’autres devraient emboîter le pas.

