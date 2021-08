Les traders Chainlink doivent garder cela à l’esprit Crypto new media

in

Chainlink s’efforce de devenir l’un des plus gros altcoins du marché. Alors que beaucoup de gens se penchent toujours sur Bitcoin et Ethereum, le sentiment social a tendance à leur opposer d’autres altcoins. Mais cela ne veut pas dire qu’ils ont raison à chaque fois. Chainlink est un tel exemple, où les gens le trouvent attrayant mais…

Chainlink – En route vers le haut ou vers le bas ?

Les gens considèrent les métriques en chaîne et considèrent qu’il s’agit d’une pièce de monnaie forte. Les dépôts actifs montrent que les ventes étaient faibles depuis environ 3 mois maintenant. Une raison importante à cela pourrait être le fait que LINK s’était rallié, mais qu’il commence maintenant à se déplacer latéralement. Dans un tel cas, l’opportunité devient mûre pour les investisseurs qui cherchent à s’implanter sur le marché. Comme prévu, la concentration des investisseurs a commencé à augmenter.

La raison pour laquelle les gens trouvent LINK comme une opportunité d’investissement attrayante est que l’altcoin a toujours affiché une forte activité de développeur. Une forte activité de développeur se traduit par un réseau plus sûr et plus efficace.

Et en plus de cela, le sentiment des investisseurs est élevé, ce qui est toujours un signe de force. Mais malgré ces raisons, Chainlink n’augmentera plus en termes d’action sur les prix.

Pourquoi la montée de LINK pourrait-elle s’arrêter ?

L’analyste populaire Michael van de Poppe a suggéré que Chainlink pourrait potentiellement briser le bloc de résistance actuel sous lequel il se trouve. Cela conduirait à son tour à un rallye. Alors que la vérité est que LINK entrera probablement dans une période de consolidation avant de briser les barrières.

Dans le passé également, Chainlink s’est consolidé avant un rallye qui a duré au moins 39 à 42 jours. Cette fois aussi, il répéterait probablement ce schéma.

De plus, avec la faible croissance du réseau au cours des 7 derniers mois, tout rallye devient improbable. Mais comme toujours, le marché de la cryptographie peut surprendre n’importe qui. Ainsi, si l’introduction du protocole d’interopérabilité inter-chaînes (CCIP) parvient à faire la différence sur le réseau, LINK pourrait se rallier. En d’autres termes, les résistances susmentionnées pourraient se briser, mais ce ne sera pas de sitôt.