Les traders de Bitcoin Long sont les plus touchés alors que les ventes se poursuivent

Les ventes de bitcoins se sont poursuivies à la fin de l’année. L’année a été secouée par des ventes massives qui ont dépassé la barre des 100 milliards de dollars et il ne semble pas y avoir d’arrêt alors même que 2022 approche. Étant donné que Bitcoin semble sur le point de terminer l’année en dessous de 50 000 $, ces pertes se poursuivront pendant une bonne partie de l’année.

Les liquidations de Bitcoin se poursuivent

Les données sur les échelles de 12 et 24 heures dans Coinglass montrent que les règlements en bitcoins n’ont pas vraiment ralenti. Ce nombre a augmenté au cours des 12 dernières heures au moment d’écrire ces lignes et a dépassé 31 millions de dollars au cours de la même période. Pour un volume de 24 heures, le nombre est bien supérieur à 46 millions de dollars, mais il montre plus de pertes enregistrées au cours des 2 dernières heures que sur toute la journée.

Cela fait suite à la tendance générale de 2021 qui a vu les commerçants à long terme souffrir énormément sur le marché. Alors qu’il y avait certainement de l’argent à gagner de ces traders longs en raison des divers rallyes haussiers que le marché a connus, les baisses ont été rapides et brutales, entraînant des ventes rapides s’élevant à des milliards de dollars.

BTC se négocie à 47 000 $ | Source : BTCUSD sur TradingView.com

Les traders courts de Bitcoin ont bien géré la tendance baissière alors que les ours continuent de faire baisser le prix du BTC. La plupart des règlements publiés pour les actifs numériques l’ont été pour des commerçants à long terme. Le volume le plus important provient de l’échange de crypto-monnaie Binance, qui abrite la majorité des commerçants du marché compte tenu de son volume de transactions.

Les échanges Ethereum ne sont pas en reste

Les commerçants de Bitcoin ne sont pas les seuls à subir les effets des ventes massives du marché en cours. Les commerçants d’Ethereum portent également une part importante du poids avec cela. L’actif numérique a également vu les commerçants se tourner vers les délais de 12 et 24 heures, avec des liquidations de plusieurs dizaines de millions.

Comme le bitcoin, les règlements en 12 heures ont eu plus d’impact que leurs homologues en 24 heures. Les liquidations d’Ethereum au cours des 12 dernières heures ont dépassé les 21 millions de dollars. Alors que sur l’échelle de 24 heures, il y a eu un total de 38 millions de dollars de liquidations.

Les traders longs voient à nouveau la plupart des pertes. Depuis que le prix de l’ETH, qui évolue en tandem avec celui du bitcoin, a continué de baisser, ces traders longs voient leurs positions liquidées et encourent de grosses pertes. De plus, Binance est également la bourse qui enregistre le plus de règlements à cet égard.

Les commerçants LUNA ressentent également une certaine pression avec plus de 2 millions de dollars réglés au cours des dernières 24 heures. Si le marché poursuit sa tendance actuelle, les traders ne verront peut-être que le début d’une longue période de règlement.

