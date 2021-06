Les traders de crypto-monnaie disent que les taux de financement négatifs achètent des signaux, mais le sont-ils ?

in

Les contrats perpétuels, également appelés swaps inversés, ont un taux implicite qui est généralement facturé toutes les huit heures. Ce taux garantit l’absence de déséquilibre du risque de change.

Bien que l’intérêt ouvert des acheteurs et des vendeurs coïncide à tout moment, l’effet de levier peut varier, et lorsque les acheteurs (acheteurs) demandent plus d’effet de levier, le taux de financement devient positif. Ce sont donc eux qui paient les frais aux vendeurs (à découvert).

Cependant, la situation inverse se produit lorsque les shorts nécessitent un effet de levier supplémentaire, ce qui fait que le taux de financement devient négatif.

Taux de financement hebdomadaire des contrats à terme Bitmex BTC, actuel. Source : TradingView

Le taux de financement des contrats à terme Bitcoin (BTC) est négatif depuis le 18 mai (37 jours), et cette situation indique un manque d’appétit des acheteurs pour un effet de levier long.

Historiquement, cet indicateur varie entre 0% et 2% par semaine, bien qu’il puisse maintenir des niveaux plus élevés pendant des mois lors des courses de taureaux. En revanche, un taux de financement négatif de plus de quelques jours était autrefois rare.

Cependant, 2020 a fourni une image différente alors que Bitcoin a fait face à une correction de prix extrême à la mi-mars, prenant 60 jours pour regagner un support à 9 300 $. Une autre dégringolade a eu lieu début septembre lorsque le prix a calé à 12 000 $ et ne rebondirait qu’après 50 jours.

Taux de financement hebdomadaire des contrats à terme Bitmex BTC en 2020. Source : TradingView

Remarquez comment le taux de financement hebdomadaire de mars à novembre 2020 était principalement négatif, indiquant que les vendeurs (à découvert) exigeaient plus de levier. La situation actuelle ressemblait à ces périodes en 2020, certains investisseurs corrélant un taux de financement négatif avec des opportunités d’achat.

Ki-Young Ju, PDG de la ressource d’analyse en chaîne CryptoQuant, a montré comment, historiquement, un faible taux de financement “pourrait être un signal d’achat”.

Dans ce marché uniquement haussier et axé sur le spot, un taux de financement bas pourrait être un signal d’achat. Il ne semble pas être une bonne idée d’attendre une correction lorsque les institutions achètent $ BTC. Graphique https://t.co/yzjLW3MUFD pic.twitter.com/IwolH6kz0c – Ki Young Ju 주기영 (@ki_young_ju) 3 janvier 2021

Cependant, cette analyse a presque exclusivement encadré une course haussière massive dans laquelle le prix du Bitcoin est passé de 11 000 $ à 34 300 $. Aussi, à quel moment une position doit-elle être ouverte si un taux de financement négatif peut durer 60 jours ?

Cointelegraph a précédemment montré comment la combinaison de l’indicateur de taux de financement avec le taux de base des contrats à terme fournit une meilleure analyse de la façon dont les traders professionnels se positionnent. La base annualisée est mesurée par l’écart de prix entre les marchés à terme à mois fixe et les marchés au comptant réguliers.

Taux de base des contrats à terme sur Bitcoin Huobi à 1 mois. Source : biais

Comme indiqué ci-dessus, appeler le bas de l’indicateur de base à ce stade pourrait être prématuré car il rebondit à près de 0% depuis le 18 juin.

A l’heure actuelle, il est impossible d’estimer le moment ou le déclencheur qui permettra aux acheteurs de gagner en confiance et de ramener in fine la prime du marché à terme à 10 %.

Pour les traders essayant d'”attraper le couteau qui tombe”, une meilleure stratégie pourrait être d’ajouter 25% de la position longue maintenant et d’augmenter les enchères tous les 2 000 $ en dessous de la résistance de 30 000 $.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques. Vous devriez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.