Les traders de crypto-monnaie sur Robinhood ont atteint un record de 9,5 millions au premier trimestre

Le courtage en ligne Robinhood a annoncé jeudi que le nombre d’utilisateurs sur sa plateforme pour le premier trimestre avait atteint un record de 9,5 millions.

Selon l’annonce, le nombre récent est 6 fois supérieur au nombre total du trimestre précédent. Cela montre une augmentation sans précédent du nombre de traders et d’investisseurs en crypto-monnaie alors que divers actifs cryptographiques atteignent des niveaux de prix records.

Robinhood a gagné en importance ces derniers mois en tant que groupes d’investisseurs de détail et autres investisseurs inexpérimentés à investir avec la plate-forme. Malgré la récente saga GameStop que la société a connue, cela n’a pas semblé affecter le nombre d’utilisateurs.

Robinhood propose un trading sans commission pour plusieurs actifs cryptographiques majeurs, notamment Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Dogecoin (DOGE), Bitcoin SV (BSV), Ethereum Classic (ETC) et Litecoin (LTC). Il offre également des données de marché en temps réel pour divers autres actifs numériques.

L’augmentation exponentielle de la valeur des actifs cryptographiques

Certains observateurs estiment que l’augmentation du niveau d’utilisateurs de Robinhood n’est pas surprenante, compte tenu de l’augmentation exponentielle du marché de la crypto-monnaie au cours des 6 derniers mois.

Plus tôt ce mois-ci, la valeur totale de tous les actifs cryptographiques a atteint 2000 milliards de dollars, soit une augmentation de 100% en 3 mois.

Le Bitcoin, la plus grande crypto-monnaie au monde en termes de capitalisation boursière, a presque doublé de valeur cette année, suscité par l’intérêt accru des investisseurs institutionnels.

Bitcoin a également eu un impact important cette année, des entreprises telles que Microstrategy, Square et Tesla ont adopté le jeton dans leurs trésors.

Les banques centrales restent sceptiques

Le Bitcoin (BTC) et d’autres crypto-monnaies gagnent progressivement la bataille de l’adoption. Mais les problèmes de réglementation et le scepticisme des banques centrales constituent un problème majeur. Cependant, certains analystes ont estimé que le niveau d’acceptation augmentera à mesure que les actifs cryptographiques verront de plus en plus d’utilisations dans le monde réel pour les paiements et comme réserve de valeur.