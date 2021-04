Les traders de crypto sud-coréens se tournent vers des altcoins “ à plus petite capitalisation ”

Les «quatre grands» échanges cryptographiques de Corée du Sud – Bithumb, Korbit, Upbit et Coinone – montrent un net refroidissement dans l’enthousiasme du Bitcoin (BTC).

Pendant ce temps, les altcoins représentent désormais le volume de négociation le plus élevé sur 24 heures selon les données de plusieurs agrégateurs de marché.

Outre le XRP, qui est souvent populaire parmi les traders de crypto en Asie, les altcoins à plus petite capitalisation boursière ouvrent la voie en termes de volume de négociation sur les quatre grands.

Les données de la société de recherche cryptographique Messari montrent que Ravencoin (RVN), Near Protocol (NEAR) et New Kind of Network (NKN) sont les trois cryptos les plus échangés en volume sur l’échange Upbit.

La flambée de volume de NKN sur les bourses sud-coréennes est indicative du pivot altcoin qui semble prendre pied parmi les traders de crypto dans le pays.

Comme indiqué précédemment par Cointelegraph, NKN a connu une augmentation de 1400% entre le 8 mars et le 6 avril, le jeton étant multiplié par 83 depuis le début de l’année au moment de la rédaction de cet article.

Les données d’échange de CoinMarketCap montrent que XRP est l’altcoin numéro un échangé sur les quatre grands échanges cryptographiques de Corée du Sud. En effet, les 10 principaux chiffres de volume des échanges sur les quatre bourses sont dominés par des jetons à plus petite capitalisation tels que MileVerse (MVC) et Chiliz (CHZ).

Par rapport à un instantané du volume des transactions CHZ sur Upbit en janvier, l’activité 24 heures sur 24 du jeton social est passée de moins de 5 millions de dollars à plus de 730 millions de dollars en avril. Les altcoins à plus petite capitalisation qui dominent l’activité de trading sur les plateformes d’échange sud-coréennes ont augmenté en moyenne de 3000%.

Cette ruée vers les altcoins capables de générer des gains de «fusion du visage» a conduit à une baisse du volume des échanges Bitcoin sur les bourses sud-coréennes. Le volume de BTC est en baisse entre 30% et 40% dans les quatre grands.

Bitcoin connaît actuellement une autre série d’actions positives sur les prix et a établi un nouveau record absolu au-dessus de 62000 $. BTC se négocie en moyenne à 71200 dollars dans les quatre grands sud-coréens avec la prime Kimchi à environ 13% au moment de la rédaction de cet article.