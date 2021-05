Prix ​​Bitcoin (BTC)

Liquidation record le mercredi noir: les traders Degen surendettés encore une fois derrière le dernier effacement

Le pire semble être passé, avec le prix du Bitcoin de retour au-dessus de 41000 USD et de l’Ether supérieur à 2900 USD.La capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie est également en voie d’atteindre 2000 milliards de dollars après avoir chuté à 1500 milliards de dollars mercredi. était brutal, un peu comme le jeudi noir de mars 2020.

«Les marchés Bitcoin ont éclaté aujourd’hui. De la même manière que cela s’est passé le jeudi noir, dans une moindre mesure et avec une offre considérablement plus importante en attente de réception », a noté le commerçant et économiste Alex Kruger.

Bien que cette liquidation ait dû entraîner des ventes au comptant, les liquidations ont été particulièrement le point culminant, tout comme l’effacement de 10,1 milliards de dollars du 17 avril.

Comme l’a noté Kruger, «L’effet de levier de la cryptographie était au-dessus des niveaux historiquement durables… depuis début décembre.» Bobby Ong, co-fondateur et COO du site de données CoinGecko est d’accord,

«J’ai également surveillé les taux de financement pour vérifier l’effet de levier, et il est très élevé depuis très longtemps. La fête a continué encore et encore et à chercher un déclencheur pour vraiment se détendre et l’a finalement trouvé avec Elon et China FUD.

Données incomplètes

Lorsque le marché a commencé à se vendre, au lieu de baisser, les traders ont augmenté leurs positions. Les baleines ont ensuite déposé d’énormes quantités de crypto sur les échanges et vendu des spots créant une cascade de liquidations.

Le 19 mai, plus de 8 milliards de dollars ont été liquidés; cependant, ces données ne sont pas exactement complètes, et le mercredi noir aurait très bien pu enregistrer les liquidations record. C’est à cause de Binance, qui ne rapporte que 1 milliard de dollars de liquidations, le quatrième après Huobi, Bybit et OKEx.

Comme nous l’avons signalé précédemment, Binance, connu pour les liquidations les plus élevées du secteur, grâce à l’échange offrant un effet de levier de 125x et un défaut de 25x, a jusqu’à présent représenté environ la moitié des liquidations du marché de la cryptographie.

À l’heure actuelle, selon Bybt, Binance représente moins de 13% des liquidations du marché.

Le principal échange de crypto-monnaies qui voit des traders fortement endettés impliqués dans le trading de degen ne diffuse plus les données de commande en temps réel.

Si Binance avait communiqué ses données complètes, le 19 mai aurait facilement marqué l’événement de liquidation le plus élevé jamais enregistré.

Comme on peut le voir dans l’intérêt total ouvert de Bitcoin, il a été réduit de plus de moitié à 12,34 milliards de dollars par rapport à l’ATH de 27,68 milliards de dollars le 13 avril. Quant à l’ETH, le 10 mai, le pic d’OI était de 11,6 milliards de dollars, et actuellement, il est assis à 6,47 milliards de dollars.

Depuis l’effacement de milliards de dollars du marché, le marché à terme est normalisé car le taux de financement des contacts perpétuels bitcoin et éther sur la majorité des échanges est désormais négatif.

Bitcoin BTC 41945,02 $ + 16,65% Ethereum ETH 2 915,04 $ + 14,96% Binance Coin BNB 407,05 $ + 11,71%

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.