Les traders d’options cryptographiques se tournent vers DeFi pour les paris Altcoin en tant que QCP Slings 1 milliard de dollars

La finance décentralisée (DeFi) devient rapidement une avenue privilégiée pour couvrir les petites crypto-monnaies au-delà du bitcoin (BTC) et de l’éther (ETH), car les principales bourses de dérivés centralisées comme le Chicago Mercantile Exchange et Deribit restent obsédées par les deux leaders du marché.

QCP Capital, basé à Singapour, l’un des premiers investisseurs dans la bourse d’options cryptographiques centralisée dominante Deribit et l’un des principaux leaders en volume sur la plate-forme, négocie désormais plus d’un milliard de dollars d’options cryptographiques sur les plates-formes DeFi par mois, selon le chef de l’entreprise. responsable des investissements, Darius Sit.

QCP, qui gère un portefeuille de plus de 2 milliards de dollars sur des bourses, des plateformes de gré à gré et DeFi, a récemment négocié pour 1 million de dollars d’options liées au jeton AAVE avec Ribbon Finance et 1 million de dollars d’options LUNA sur ThetaNuts Finance.

Bien que ces chiffres puissent sembler dérisoires par rapport au volume quotidien de 500 millions de dollars ou plus sur le marché des options bitcoin sur les bourses centralisées, ils sont importants pour des pièces relativement plus petites comme AAVE et LUNA.

Les options se négocient sur le prix AAVE

AAVE est la 57ème plus grande crypto-monnaie avec une capitalisation boursière de 3,6 milliards de dollars et un volume quotidien du marché au comptant de 250 millions de dollars, selon les données de CoinGecko. LUNA, la pièce native de la blockchain de Terra, se classe 14e selon l’évaluation du marché. Les principales bourses centralisées comme Deribit n’offrent pas de contrats d’option liés à ces pièces.

« Nous avons acheté des appels AAVE au prix d’exercice de 360 ​​$ vendus par Ribbon Finance le 12 novembre », a déclaré Sit. Il est également conseiller auprès de Ribbon Finance et ThetaNuts Finance.

AAVE est le jeton natif du protocole de prêt-emprunt décentralisé Aave. La crypto-monnaie se négociait à près de 310 $ le 12 novembre et a changé de mains à près de 274 $ au moment de la publication.

QCP a également acheté des appels de bitcoin et d’éther et des options d’achat d’éther via Ribbon Finance le 12 novembre, générant un volume notionnel de plus de 200 millions de dollars, a déclaré Julian Koh, co-fondateur de Ribbon Finance, lors d’une conversation avec Telegram.

L’« appel couvert », une stratégie de négociation d’options allant de neutre à haussier, consiste à vendre des options d’achat hors de la monnaie (OTM) – celles dont le prix d’exercice est supérieur au prix au comptant actuel – tout en détenant l’actif sous-jacent. Une option d’achat donne à l’acheteur le droit mais non l’obligation d’acheter l’actif sous-jacent à un prix prédéterminé à ou avant une date spécifique. Un acheteur d’achat est implicitement haussier sur le marché et paie une prime au vendeur pour avoir offert une protection contre une hausse des prix.

Stratégie d’appels couverts par Ribbon Finance

Avec Ribbon Finance, la stratégie d’appel couvert est automatisée. Les investisseurs doivent déposer leur AAVE dans le coffre-fort, qui prend en charge d’autres complexités telles que la sélection du niveau d’exercice approprié pour la vente de l’option hebdomadaire.

Le coffre-fort vend des options d’achat AAVE hebdomadaires contre 100% des dépôts tous les vendredis à 11h00 heure universelle coordonnée en contrepartie de la prime (payée en AAVE) par les acheteurs, majoritairement constitués de teneurs de marché. La prime perçue représente le rendement de la stratégie et est distribuée aux utilisateurs au prorata de leurs dépôts.

Si l’AAVE expire en deçà du prix d’exercice auquel l’appel est vendu, les déposants conservent l’intégralité de la prime reçue. Si l’option expire dans la monnaie et que l’AAVE s’établit au-dessus du prix d’exercice, l’acheteur de l’option peut acheter l’AAVE au prix d’exercice et les déposants perdent de l’argent.

Négoce d’options DeFi

Dans l’ensemble, les fonctions de coffre-fort AAVE récemment lancées sont similaires aux coffres-forts d’appels ETH et BTC de Ribbon discutés en détail en septembre.

Les produits structurés proposés par Ribbon Finance et d’autres protocoles tels que StakeDAO et ThetaNuts Finance produisant des rendements à deux chiffres deviennent de plus en plus populaires à mesure que les rendements diminuent avec les stratégies dites cash and carry.

« Les coffres d’options DeFi sont la clé de l’évolutivité des options et des produits structurés sur DeFi », a déclaré Sit de QCP à CoinDesk dans une conversation Telegram. « Nous voyons cela comme la vraie vague DeFi 2.0. »

Ribbon Finance a enregistré un volume de plus de 2 milliards de dollars depuis le lancement du premier coffre d’options en avril, a déclaré Koh. ThetaNuts prévoit de lancer des coffres-forts d’options pour BTC, ETH, ALGO, AVAX, LUNA, SPELL et plusieurs autres crypto-monnaies le 3 décembre, a déclaré le responsable du protocole à CoinDesk dans une interview avec Telegram.