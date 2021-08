Les traders haussiers d’Ethereum peuvent placer des paris sans risque avec cette stratégie d’options Crypto new media

Être haussier sur Ether (ETH) a porté ses fruits récemment car le jeton a gagné 60% au cours des 30 derniers jours. La croissance spectaculaire des applications de finance décentralisée (DeFi) a probablement alimenté l’afflux d’investisseurs institutionnels, et le récent hard fork de Londres a mis en place un mécanisme de réduction des frais qui a considérablement réduit l’émission nette quotidienne.

Bien qu’Ether ne soit pas encore un actif entièrement déflationniste, la mise à niveau a ouvert la voie à Eth2, et le réseau devrait abandonner l’exploitation minière traditionnelle et entrer bientôt dans le consensus de la preuve de participation. L’éther sera alors légèrement déflationniste tant que les frais resteront au-dessus d’un certain seuil et du niveau de staking du réseau.

À la lumière du récent rallye, il y a toujours des appels quotidiens pour qu’Ether monte au-dessus de 5 000 $, mais même les investisseurs les plus optimistes savent sûrement qu’un rallye de 90 % par rapport au niveau actuel de 3 300 $ semble peu probable avant la fin de l’année.

Il semblerait plus prudent d’avoir un filet de sécurité si le marché des crypto-monnaies réagit négativement à la réglementation potentielle venant du représentant des États-Unis Don Beyer de Virginie.

Bien qu’elle en soit à ses débuts, la proposition « The Digital Asset Market Structure and Investor Protection Act of 2021 » vise à formaliser les exigences réglementaires pour tous les actifs numériques et les titres d’actifs numériques en vertu de la loi sur le secret bancaire, les classant tous deux comme des « instruments monétaires ».

Réduisez vos pertes en limitant la hausse

Compte tenu des risques réglementaires persistants qui existent pour les actifs cryptographiques, trouver une stratégie qui maximise les gains jusqu’à 5 000 $ d’ici la fin de l’année tout en limitant simultanément les pertes en dessous de 2 500 $ semble être une décision prudente et bien alignée qui préparerait les investisseurs aux deux scénarios.

Il n’y a pas de meilleur moyen de le faire que d’utiliser la stratégie d’options « Iron Condor » qui a été légèrement biaisée pour un résultat haussier.

Options d’éther Retour de la stratégie biaisée du condor de fer. Source : Deribit Position Builder

L’option d’achat donne à l’acheteur le droit d’acquérir un actif à un prix fixe dans le futur. Pour ce privilège, l’acheteur paie des frais initiaux appelés prime. La vente d’une option d’achat, en revanche, crée une exposition négative au prix de l’actif.

L’option de vente offre à son acheteur le privilège de vendre un actif à un prix fixe dans le futur, une stratégie de protection contre la baisse. Pendant ce temps, la vente de cet instrument offre une exposition à la hausse des prix.

Le condor de fer vend essentiellement les options d’achat et de vente au même prix et à la même date d’expiration. L’exemple ci-dessus a été défini à l’aide des options ETH 31 décembre chez Deribit.

Le profit maximum est 2,5 fois supérieur à la perte potentielle

L’acheteur initierait la transaction en vendant simultanément à découvert 0,50 contrat sur les options d’achat et de vente de 3 520 $. Ensuite, l’acheteur doit répéter la procédure pour les options de 4 000 $. Pour se protéger des mouvements de prix extrêmes, une option de protection à 2 560 $ a été utilisée. Par conséquent, 1,47 contrat sera nécessaire en fonction du prix payé pour les contrats restants.

Enfin, juste au cas où le prix d’Ether dépasserait 7 000 $, l’acheteur devra acquérir 0,53 contrats d’option d’achat pour limiter la perte potentielle de la stratégie.

Bien que le nombre de contrats dans l’exemple ci-dessus vise un gain maximal de 0,295 ETH et une perte potentielle de 0,11 ETH, la plupart des bourses de produits dérivés acceptent des ordres aussi bas que 0,10 contrat.

Cette stratégie génère un gain net si Ether se négocie entre 2 774 $, soit 10,5 % en dessous du prix actuel de 3 100 $, et 5 830 $ le 31 décembre.

En utilisant la version asymétrique du condor de fer, un investisseur peut en tirer profit tant que l’augmentation du prix de l’éther est inférieure à 88 % d’ici la fin de l’année.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques. Vous devez effectuer vos propres recherches avant de prendre une décision.