Les traders haussiers lancent des paris sur les options Ethereum à faible risque avec cette stratégie intelligente

Ether (ETH) a fait des creux plus élevés tout au long de 2021, et la tendance actuelle indique que 1800 dollars pourraient être le plus bas pour avril. Même les commerçants et les investisseurs qui ne comptent pas sur les techniques sont devenus optimistes après que Visa a lancé un pilote pour régler les transactions en USD Coin (USDC) via le réseau Ethereum.

Prix ​​de l’éther en USD sur Coinbase. Source: TradingView

Étant donné que le prix d’Ether semble prêt à atteindre de nouveaux sommets annuels, il y a quelques options d’investissement sur la table. L’achat et la détention sont une excellente stratégie, ainsi qu’une position longue à effet de levier jusqu’à 2x. Le problème est à la baisse, car un mouvement de 20% entraînerait une perte de 40% en utilisant des contrats à terme. Sans oublier qu’il n’y a pas beaucoup de place pour un effet de levier supplémentaire car cela nécessite un investissement initial considérable.

D’autre part, les stratégies d’options offrent d’excellentes opportunités pour les traders qui ont un objectif à fourchette fixe. Par exemple, pour ceux qui s’attendent à une augmentation modérée des prix de 15% en trente jours, la stratégie «Iron Condor» fournit des gains de 12% avec un minimum de fonds initiaux requis. Cette stratégie limite également la baisse à 10%, quelle que soit la performance de l’actif.

Cette stratégie haussière consiste à acheter 10 options de vente Ether d’une valeur de 1 600 $ tout en vendant simultanément le même montant d’appels de 2 240 $. Pour finaliser la transaction, l’acheteur vendra 7,5 Ether d’une valeur de 2 080 $ d’options de vente et l’équilibrera en achetant 8 contrats Ether de 2 880 $ d’achat.

Contrairement aux contrats à terme perpétuels (swaps inverses), les options ont une date d’expiration fixe, de sorte que le résultat attendu doit se produire pendant la période définie.

L’option de calendrier Ether (ETH) ci-dessous fait référence à l’expiration du 30 avril, mais cette stratégie peut également être utilisée sur Bitcoin (BTC) ou appliquée sur une période différente.

Les échanges de produits dérivés évaluent ces contrats en Ether, ce qui signifie que les profits et les pertes affichés sont calculés par fractions Ether à la date d’expiration.

Estimation des profits / pertes. Source: Constructeur de position Deribit

Étant donné qu’Ether se négocie actuellement à 1 810 $, tout résultat entre 1 790 $ et 2 545 $ (en hausse de 40,6%) génère un gain net. Par exemple, une augmentation de prix de 15% à 2 080 USD se traduit par un gain net de 1,2 ETH, soit 2 500 USD.

Pendant ce temps, la perte maximale de cette stratégie est de 1,04 ETH, ce qui se produira si le prix du 30 avril est inférieur à 1600 $ (en baisse de 12%) ou supérieur à 2545 $.

L’attrait de la stratégie Iron Condor est le gain potentiel de 1,2 ETH alors que les pertes sont limitées en dessous de 1600 $ à l’expiration.

Dans l’ensemble, cette stratégie conservatrice donne un bien meilleur rendement-risque par rapport au trading de contrats à terme à effet de levier en raison de la baisse limitée. Le coût initial (dépôt) est de 1,04 ETH, ce qui reflète également la perte potentielle maximale.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Chaque mouvement d’investissement et de négociation comporte des risques. Vous devez mener vos propres recherches au moment de prendre une décision.