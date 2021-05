Les traders ont-ils vraiment peur de l’inflation?

Inflation.

Cette semaine, les investisseurs ont reçu des données sur l’inflation surprenantes. La surprise n’était pas que l’inflation soit là… mais plutôt combien elle est ici.

Bien sûr, les membres de la Fed nous ont dit que les pics d’inflation ne seraient que temporaires – nous ne devons pas avoir peur. Mais cela n’a pas empêché le marché de reculer la semaine dernière en raison des craintes d’inflation.

Cependant, lorsque nous creusons plus profondément, les traders de Wall Street sont-ils vraiment préoccupés par une inflation réelle et soutenue?

La réponse pourrait vous surprendre.

Aujourd’hui, nous nous tournons vers nos experts techniques, John Jagerson et Wade Hansen de Strategic Trader, pour un examen plus approfondi de la façon dont les traders réagissent aux données d’inflation – et ce que cela signifie de leurs attentes pour l’avenir.

Pour les nouveaux lecteurs de Digest, Strategic Trader est le premier service de trading d’InvestorPlace. Il combine des options, une analyse technique et fondamentale approfondie et l’historique du marché pour négocier les marchés, qu’ils soient à la hausse, à la baisse ou sur le côté.

Dans la mise à jour de mercredi, John et Wade ont suggéré que si les traders s’attendent à des pressions inflationnistes à court terme, ils se montrent étonnamment peu préoccupés par les risques d’inflation à long terme.

Pourquoi?

Laissons la parole à John et Wade pour le savoir.

Un saut de prix surprise est-il haussier ou baissier?

Par John Jagerson et Wade Hansen

Le ministère du Travail a choqué Wall Street ce matin en annonçant que l’indice des prix à la consommation (IPC) a bondi de 4,2% depuis avril dernier.

Personne n’a été surpris de la hausse des prix d’une année à l’autre. Après tout, nous sommes au milieu d’un boom économique post-pandémique massif, et les prix ont chuté l’année dernière lorsque l’économie s’est arrêtée.

C’est la taille du saut qui a pris de nombreuses personnes au dépourvu. Les analystes ne s’attendaient qu’à une augmentation de 3,6%.

Pourquoi est-ce important? Un mot: Inflation.

Wall Street craint que si l’inflation continue d’augmenter à long terme, la Réserve fédérale devra réagir en augmentant les taux d’intérêt, ce qui jetterait probablement une couverture mouillée sur la croissance économique future.

Voici la chose… Les annonces économiques sont notoirement difficiles à évaluer car une surprise à la hausse ou à la baisse, un mois, ne signifie pas nécessairement que la tendance à plus long terme va évoluer dans cette direction.

Les traders attendront généralement la confirmation de la prochaine annonce avant de réagir et d’apporter des changements drastiques à leurs perspectives. Ils veulent être sûrs de réagir à un changement de tendance à long terme, et non à une erreur dans les chiffres.

À ce stade, il semble que la plupart des traders réagissent instinctivement à cette nouvelle en déplaçant les prix, mais nous pensons qu’ils considèrent toujours cette augmentation surprise des prix comme un choc plutôt qu’un changement dans la tendance à long terme.

Ils s’attendent à une inflation plus élevée pendant quelques mois à mesure que l’économie reprend, mais ils ne s’attendent pas à ce que les pressions inflationnistes durent.

Même le vice-président de la Fed, Richard Clarida, est d’accord. «Ces augmentations ponctuelles des prix n’auront vraisemblablement que des effets transitoires sur l’inflation sous-jacente, et je m’attends à ce que l’inflation revienne – ou dépasse peut-être quelque peu – notre objectif de 2% à plus long terme en 2022 et 2023», a-t-il déclaré.

Pourquoi pensons-nous que les traders réagissent aujourd’hui mais traitent probablement cette surprise comme un simple échec? La divergence entre les contrats à terme de bons du Trésor à 10 ans (TNX) et les contrats à terme des Fed Funds.

Rendement du Trésor à 10 ans (TNX)

Dans notre mise à jour du 7 avril, “Les indicateurs de risque favorisent les grandes capitalisations et les revenus», Nous avons discuté de quelques indicateurs de risque qui montraient des signes que l’élan haussier pourrait s’affaiblir.

L’indicateur dont nous avons discuté et qui est le plus lié aux nouvelles d’aujourd’hui est le rendement du Trésor à 10 ans (TNX). Cela a été un bon baromètre pour savoir à quel point les commerçants sont préoccupés par l’augmentation des pressions inflationnistes.

Comme vous pouvez le voir sur la figure 1, le TNX a dépassé aujourd’hui son niveau de résistance à la baisse. Ce niveau constitue le sommet de la fourchette de consolidation à court terme de l’indicateur depuis début avril.

Fig.1 – Graphique journalier du rendement du Trésor à 10 ans (TNX) – Source du graphique: TradingView

Cela nous indique que les traders s’inquiètent de l’inflation à court terme et exigent un rendement plus élevé sur leurs transactions du Trésor pour les protéger de ce risque potentiel.

Cependant, le TNX a encore un peu plus à faire avant même d’atteindre son récent sommet de 52 semaines de 1,77%, et il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant d’atteindre son prochain jalon à 2%.

Ainsi, nous savons maintenant que les traders effectuent des corrections de prix à court terme. Mais comment ajustent-ils leurs attentes à long terme?

Il s’avère qu’ils ne le sont pas vraiment.

Contrats à terme sur fonds fédéraux

Nous pouvons évaluer les attentes du marché pour savoir quand et à quelle vitesse le Federal Open Market Committee (FOMC) augmentera les taux d’intérêt à l’avenir en suivant les contrats à terme des Fed Funds.

Les traders utilisent des contrats à terme de 30 jours sur les fonds fédéraux pour se couvrir ou spéculer sur les changements potentiels de la politique monétaire du FOMC. S’ils pensent que la Fed va augmenter les taux, ils font baisser le prix des contrats à terme. S’ils pensent que la Fed va baisser les taux, ils poussent le prix des contrats à terme à la hausse.

Vous pouvez voir ce que les traders pensent que le taux effectif quotidien moyen des fonds fédéraux sera pour le mois en soustrayant le prix du contrat de 100.

Notre moyen préféré de suivre les contrats à terme des Fed Funds est d’utiliser le Outil CME FedWatch. Cet outil vous montre les probabilités d’une hausse des taux du FOMC, ou d’une baisse des taux, que les traders évaluent dans les contrats à terme des Fed Funds.

En regardant les estimations de l’endroit où le FOMC va fixer les taux d’intérêt lors de sa réunion de décembre 2021 (voir figure 2), vous pouvez voir que les attentes des traders n’ont pas beaucoup changé au cours du mois dernier.

Fig.2 – Attentes d’une hausse des taux en décembre 2021 – Source graphique: CME FedWatch Tool

Voici comment lire ce tableau:

Le taux cible actuel des fonds fédéraux est de 0 à 25 points de base (pb), ou de 0,00% à 0,25%. La Fed pourrait augmenter son taux cible de 25 pb à une fourchette de 0,25% -0,50% d’ici décembre. La Fed pourrait également augmenter son taux cible de 50 pb à une fourchette de 0,50% -0,75% d’ici décembre. Cependant, les traders estiment qu’il y a 91% de chances que la Fed laisse ses taux inchangés jusqu’en décembre. C’est un pourcentage légèrement plus élevé que les… 89,7% de chances que les commerçants avaient évalué il y a un mois.

En d’autres termes, même après la surprise de l’IPC d’aujourd’hui, les traders ne pensent toujours pas que la Fed augmentera les taux d’intérêt de sitôt.

La ligne de fond

Nous nous attendons pleinement à une augmentation de la volatilité, à la fois baissière et haussière, au cours des prochaines semaines.

Nous chercherons probablement à retirer les bénéfices de la table un peu plus rapidement lorsqu’ils apparaissent, mais nous ne pensons pas que nous devons abandonner nos perspectives haussières à long terme.

Sincèrement,

John Jagerson et Wade Hansen