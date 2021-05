Les traders professionnels achètent le prix du Bitcoin en baisse tandis que les investisseurs de détail chassent les altcoins

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

Bitcoin (BTC) a du mal à maintenir le niveau de support de 55000 $ au cours des 16 derniers jours, ou essentiellement depuis le règlement de contrats longs record de 5 milliards de dollars le 17 avril. Le rejet qui a eu lieu après le sommet historique de 64 900 $ a eu un impact dévastateur sur le sentiment des détaillants, tel que mesuré par la baisse significative du taux de financement perpétuel des contrats à terme.

Cependant, malgré la récente sous-performance de Bitcoin et la baisse de 6,5% le 4 mai, les traders professionnels achètent la baisse depuis 24 heures. Ces baleines et les mouvements de la table d’arbitrage se reflètent dans le ratio long / short des contrats à terme OKEx, ainsi que dans les marchés des prêts sur marge de Bitfinex. Au fur et à mesure de cet achat, les détaillants restent généralement calmes, ce qui se reflète dans le taux de financement perpétuel neutre.

Taux de financement sur 8 heures des contrats à terme perpétuels sur marge USDT. Source: Bybt

Comme indiqué ci-dessus, le taux de financement à 8 heures des contrats à terme perpétuels (swaps inversés) est inférieur à 0,05% au cours des deux dernières semaines. Pour les contrats de fin de mois, les prix diffèrent considérablement des transactions au comptant régulières, reflétant le déséquilibre de l’effet de levier pour les positions longues et courtes.

Cet écart est la raison pour laquelle les détaillants ont tendance à préférer les contrats à terme perpétuels, malgré le coût de portage variable causé par les variations du taux de financement.

Le taux actuel de huit heures équivaut à un taux hebdomadaire de 1%, indiquant un léger déséquilibre dans les longs. Cependant, ce niveau est bien en deçà de 0,10% et les taux les plus élevés observés début avril. Ces données sont une preuve claire que les commerçants de détail ne sont pas à l’aise d’ajouter des positions longues Bitcoin malgré la correction de 9% en deux jours.

En revanche, l’indicateur long-court des principaux traders a atteint son plus haut niveau en 30 jours, indiquant une activité d’achat de baleines et des tables d’arbitrage. Cet indicateur est calculé en analysant la position consolidée du client sur les contrats spot, perpétuel et futures. En conséquence, il offre une vision plus claire de la tendance des traders professionnels à la hausse ou à la hausse.

Relation longue / courte des meilleurs traders OKEx. Source: Bybt

Comme indiqué ci-dessus, le ratio acheteur / vendeur actuel des contrats à terme OKEx favorise actuellement les positions acheteuses de 94%. Cette activité d’achat a commencé aux premières heures du 4 mai lorsque Bitcoin est passé en dessous de 55000 $. Plus important encore, cela indique encore plus de confiance que le 14 avril, lorsque BTC a atteint son sommet historique de 64900 $.

Cependant, pour confirmer si ce mouvement est généralisé, les marchés de marge doivent également être évalués. Par exemple, la principale bourse (Bitfinex) a plus de 1,8 milliard de dollars de positions Bitcoin à effet de levier.

Prix ​​BTC (orange, gauche) par rapport au ratio de marge long / court Bitfinex (bleu, droite). Source: TradingView

Bitfinex affiche une croissance spectaculaire sur les marchés de marge BTC, avec des positions longues 50 fois plus élevées que le montant prêté par les positions courtes. Ces niveaux sont sans précédent dans l’histoire de la bourse et confirment les données des marchés à terme OKEx.

Il ne fait aucun doute que les traders professionnels sont ultra optimistes malgré le crash de Bitcoin du 4 mai. Quant au manque d’appétit des commerçants de détail, ils semblent actuellement se concentrer sur les altcoins.

Actuellement, 18 des 50 meilleurs altcoins ont rallié 45% ou plus au cours des 30 derniers jours.

La question est la suivante: le rallye de l’altcoin peut-il se poursuivre si BTC ne parvient pas à produire un nouveau record absolu au cours des deux prochaines semaines?

Les opinions exprimées ici sont uniquement celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Tout mouvement d’investissement et de commerce comporte des risques. Vous devez faire vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.