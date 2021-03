Les traders professionnels clôturent les longs Ethereum même après l’expiration des options de 1,15 milliard de dollars

Ether (ETH) a rebondi à partir d’un creux de 1 550 $ le 24 mars, ce qui a marqué une baisse de 17% par rapport au sommet hebdomadaire de 1 870 $. Même si l’expiration des options de 1,15 milliard de dollars dans les premières heures du 26 mars aurait pu faire pression sur le prix de l’Ether, la flambée continue des frais de gaz pour les transactions Ethereum a probablement joué un rôle.

Pour mieux évaluer ces forces, il convient d’analyser l’exposition des meilleurs traders à l’aide des données fournies par les plus grandes bourses de cryptographie. Si le cas de l’expiration des options se maintient, les données longues à courtes des baleines et des bureaux d’arbitrage montreront une activité d’achat après l’expiration des options à 8h00 UTC.

Prix ​​de l’éther chez Coinbase, USD. Source: TradingView

Bien que le prix de l’éther soit resté relativement stable à 1630 $ au moment de l’expiration, il doit y avoir des preuves que les meilleurs traders reviennent à la pression des prix précédente. Si ce n’est pas le cas, il ne devrait y avoir aucune raison de croire que la vente récente était liée à l’expiration des options.

Pour confronter la théorie de la baisse des prix induite par les options, un rapport de CoinMetrics a conclu que la très attendue mise à niveau du réseau EIP-1559 ne résoudra probablement pas le problème des coûts élevés du gaz.

Le rapport mentionne que seules des solutions de mise à l’échelle résoudront véritablement le problème. Par conséquent, les meilleurs traders auraient des problèmes plus importants à craindre, faisant pression sur le prix de l’éther quelle que soit la date d’expiration.

Les commerçants n’ont pas changé d’attitude

Les principaux échanges de crypto-monnaie fournissent le positionnement net long-court. Cet indicateur est calculé en analysant la position consolidée du client sur les contrats au comptant, perpétuels et futures. Par conséquent, cela donne une vision plus claire de la tendance des traders professionnels à la hausse ou à la baisse.

Il est important de noter qu’il existe des divergences méthodologiques occasionnelles entre les différents échanges, il faut donc surveiller les changements plutôt que les chiffres absolus.

Ratio long / court des meilleurs traders de la bourse Ether. Source: Bybt

Le graphique ci-dessus montre que les meilleurs traders ont réduit leurs positions au cours des 48 dernières heures et que le mouvement est resté après l’expiration des options (barre orange). Ces baleines et bureaux d’arbitrage ont augmenté leur exposition, le prix de l’éther ayant chuté de 10% le 24 mars et ont depuis pris des bénéfices.

Il est à noter que le ratio de 1,56 favorisant les positions acheteuses sur OKEx était le plus haut niveau observé en mars, indiquant que les meilleurs traders étaient convaincus que le support de 1 550 $ tiendrait.

Étant donné que ce mouvement a eu lieu 36 heures avant l’expiration des options, cela affaiblit la thèse selon laquelle les baleines ont poussé le prix de l’éther à la baisse pour en profiter d’une manière ou d’une autre.

Une tendance similaire a eu lieu à Huobi, où le ratio net long / short des meilleurs traders a culminé à 0,96 le 25 mars. Bien que légèrement en faveur des shorts, l’indicateur n’avait pas vu de tels niveaux depuis le 7 mars. Il n’y avait aucune pression à la vente visant l’expiration des options le 26 mars.

Ainsi, tout rebond durable du prix de l’Ether, sans parler d’un nouveau record historique, devrait se produire au fur et à mesure de la mise en place d’Eth2 et de solutions de mise à l’échelle durables. Actuellement, il n’y a aucune raison de croire que les marchés d’options ont masqué le prix.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Chaque mouvement d’investissement et de négociation comporte des risques. Vous devez mener vos propres recherches au moment de prendre une décision.