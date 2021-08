Les traders professionnels recherchent ce modèle classique pour repérer les renversements de prix Bitcoin

Comparer

Chaque commerçant vise à acheter bas et vendre haut, mais seuls quelques privilégiés sont capables de rassembler le courage d’aller à contre-courant et d’acheter lorsque la tendance baissière change de direction.

Lorsque les prix baissent, le sentiment est négatif et la peur est à des niveaux extrêmes, mais c’est dans des moments comme ceux-ci que le schéma tête et épaules inversées (IHS) peut apparaître.

Le motif (IHS) est de construction similaire au motif supérieur régulier de H & S, mais la formation est inversée. Une fois terminé, le modèle (IHS) signale la fin de la tendance baissière et le début d’une nouvelle tendance haussière.

Inverser les bases de la tête et des épaules

Le modèle (IHS) est une configuration d’inversion qui se forme après une tendance baissière. Il a une tête, une épaule gauche et une épaule droite qui sont retournées et placées sous une encolure. Une cassure et une fermeture au-dessus de la ligne de cou complètent la configuration, indiquant que la tendance baissière s’est inversée.

Motif bas de la tête et des épaules. Source : TradingView

Comme indiqué ci-dessus, l’actif est dans une tendance baissière, mais après une baisse significative, les acheteurs de valeur pensent que le prix a atteint des niveaux attractifs et commenceront à pêcher au fond. Lorsque la demande dépasse l’offre, l’actif forme la première dépression de l’épaule gauche et le prix initie un rallye de soulagement.

Dans une tendance baissière, les commerçants vendent dans les rallyes. Les baissiers vendent agressivement après le retrait et le prix tombe en dessous du premier plus bas, ce qui en fait un plus bas. Cependant, les ours ne peuvent pas capitaliser sur cette faiblesse et reprendre la tendance baissière. Les haussiers achètent cette baisse et commencent un rallye de soulagement, formant la tête de la configuration. Alors que le prix approche du pic précédent où le rallye s’était arrêté, les baissiers interviennent à nouveau.

Cela commence le déclin, culminant dans la formation du troisième canal, qui s’arrête presque en ligne avec le premier canal, car les acheteurs anticipent un changement et achètent de manière agressive. Cela forme l’épaule droite de la configuration. Le prix augmente et cette fois, les taureaux parviennent à pousser le prix au-dessus de la ligne de cou, complétant ainsi le modèle.

Par la suite, la ligne de cou devient le nouveau plancher car les traders achètent la chute de ce support. Cela signale le début d’une nouvelle tendance haussière.

Identification d’une nouvelle tendance haussière avec le pattern (IHS)

Graphique journalier BTC / USDT. Source : TradingView

Bitcoin (BTC) était dans une tendance baissière depuis qu’il a formé un sommet local à 13 970 $ le 26 juin 2019. Les acheteurs sont intervenus et ont stoppé la baisse de la zone de support de 7 000 $ à 6 500 $, formant l’épaule gauche du modèle (IHS ). Cela a déclenché un rallye de soulagement qui a poussé le prix à 10 450 $. A ce niveau, les haussiers à court terme ont affiché des gains et les baissiers ont initié des positions courtes, visant à reprendre la tendance baissière.

Les ventes agressives ont cassé le support à 6 500 $ et la paire Bitcoin / Tether (USDT) est tombée à 3 782,13 $ le 13 mars 2020. Les taureaux ont vu cette baisse comme une opportunité d’achat et cela a déclenché un fort rallye de soulagement, qui a atteint environ 10 450 $. Ce deuxième canal formait la tête de l’ensemble.

L’épaule droite était peu profonde car la pression de vente s’est atténuée et les haussiers n’ont pas attendu une correction plus profonde pour acheter. Enfin, les haussiers ont poussé le prix au-dessus de la ligne de cou le 27 juillet, complétant la configuration (IHS).

Les ours ont essayé d’attraper les taureaux et ont fait baisser le prix jusqu’à la ligne de cou. Bien que le prix soit tombé juste en dessous de la ligne de cou, les traders n’ont pas permis à la paire de rester en dessous de 10 000 $. Cela suggérait un changement de sentiment. La dynamique haussière s’est accélérée alors que les acheteurs ont poussé le prix au-dessus de 12 500 $.

Comment calculer le modèle cible d’une configuration IHS

Graphique journalier BTC / USDT. Source : TradingView

Pour calculer l’objectif cible minimum (IHS) du motif, calculez la profondeur depuis l’encolure jusqu’au point le plus bas, formant la tête. Dans l’exemple ci-dessus, la ligne de cou est d’environ 10 450 $ et la soustraction du point le plus bas de 3 782,13 $ donne une profondeur de 6 667,87 $.

Cette valeur est ensuite ajoutée au niveau de cassure, qui dans l’exemple ci-dessus, est proche de 10 550 $. Cela vous donne un objectif cible de 17 217,87 $. Lorsqu’une tendance passe de bas en haut, elle peut être inférieure ou dépasser l’objectif cible. Par conséquent, les traders doivent utiliser la cible comme guide et ne pas abandonner leurs positions simplement parce que le niveau a été atteint.

La patience paie parce que parfois le modèle échoue

Aucun modèle ne réussit à chaque cassure et les traders doivent attendre la fin de la configuration avant de commencer les transactions. Parfois, la structure du motif se forme, mais la cassure ne se produit pas. Les traders qui devancent l’achèvement du modèle et initient des transactions sont piégés.

Graphique journalier LINK / USDT. Source : TradingView

Par exemple, le LINK de Chainlink a dépassé 4,58 $ le 29 juin 2019 et une correction a commencé. Les acheteurs ont tenté d’arrêter la baisse dans la zone 2,20 $ à 2,00 $. Cela a formé un motif (IHS) avec une tête et deux épaules comme on peut le voir dans le tableau ci-dessus.

Bien que le prix ait atteint la ligne de cou le 19 août 2019, les acheteurs n’ont pas pu pousser le prix au-dessus. Pour cette raison, le modèle n’a pas été terminé et le signal d’achat n’a pas été déclenché.

La paire LINK / USDT a baissé de la ligne de cou et s’est cassée sous la tête de la configuration à 1,96 $, invalidant la configuration. Cela a attrapé les commerçants qui ont peut-être acheté avant un renversement de tendance.

Points clés à retenir

Le modèle (IHS) pourrait être un outil utile pour les traders pour se lancer dans une nouvelle tendance haussière au début. Il y a quelques points importants à retenir lors de l’utilisation de ce paramètre.

Les traders doivent attendre la fin de la configuration, qui se produit après la rupture du prix et la clôture au-dessus de la ligne de cou, avant d’initier des positions longues. Une cassure de la ligne de cou, qui se situe à un volume supérieur à la moyenne, est plus susceptible d’entraîner une nouvelle tendance haussière par rapport à une cassure qui se produit à de faibles volumes.

Lorsqu’une tendance s’inverse, elle se poursuit généralement longtemps. Par conséquent, les traders ne devraient pas être pressés d’abandonner leurs positions simplement parce que l’objectif de la configuration a été atteint. À d’autres moments, la configuration se termine mais change rapidement de direction et le prix s’effondre. Les traders doivent surveiller de près les autres indicateurs et l’évolution des prix avant de prendre une position.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.