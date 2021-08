Les traders professionnels savent qu’il est temps de ranger le commerce lorsque ce modèle classique apparaît ⋆ Crypto new media

in

Une tendance haussière se forme lorsque la demande dépasse l’offre et une tendance baissière se produit lorsque les vendeurs dominent les acheteurs. Lorsque les taureaux et les ours tiennent leur terrain sans bouger, il en résulte la formation d’une fourchette de négociation.

Parfois, cela conduit à la formation d’un motif rectangulaire, qui peut également être décrit comme une zone de consolidation ou une zone de congestion. Les rectangles baissiers et haussiers sont généralement considérés comme un modèle de continuation, mais à de nombreuses reprises, ils agissent comme un modèle de retournement qui signale l’achèvement d’un sommet ou d’un fond majeur.

Avant de plonger pour en savoir plus sur les modèles de rectangles haussiers et baissiers, voyons d’abord comment les identifier.

Les bases du motif rectangle

Un rectangle est formé lorsqu’un actif forme au moins deux sommets comparables et deux fonds qui sont presque au même niveau. Les deux lignes parallèles peuvent être utilisées pour joindre les points hauts et bas, formant les lignes de résistance et de support du rectangle.

La durée du rectangle peut aller de quelques semaines à plusieurs mois et si ce temps est inférieur à trois semaines, il est considéré comme un drapeau. En règle générale, plus un actif passe de temps dans la consolidation, plus la rupture ou la rupture éventuelle de celui-ci est importante.

Motif rectangle haussier

Motif rectangle haussier. Source : TradingView

Comme indiqué ci-dessus, l’actif est dans une tendance haussière mais après le rallye, certains haussiers ont pris des bénéfices, ce qui a créé le premier pic de réaction. Une fois le prix corrigé, plusieurs acheteurs en baisse interviennent et arrêtent la baisse, ce qui constitue le premier creux.

Alors que la demande dépasse l’offre, l’actif tente de reprendre sa hausse, mais lorsque le prix s’approche du sommet de la réaction précédente, les traders enregistrent à nouveau des bénéfices. La jonction de ces deux points hauts par une ligne droite forme la résistance du rectangle. Lorsque le prix baisse, les acheteurs défendent le bas de la réaction précédente et cela constitue le support.

Il est difficile de prédire la direction de la cassure à l’avance et le prix pourrait s’échanger entre le support et la résistance pendant quelques semaines voire quelques mois. Pour cette raison, il vaut mieux attendre que le cours sorte du rectangle avant de devenir haussier ou baissier.

Dans l’exemple ci-dessus, le prix sort de la résistance de la fourchette lorsque la demande dépasse l’offre. Cela pourrait entraîner une reprise de la tendance haussière.

Motif rectangle baissier

Motif rectangle baissier. Source : TradingView

Comme le montre l’exemple ci-dessus, l’actif est dans une tendance baissière, mais lorsque le prix atteint un niveau considéré comme sous-évalué par les commerçants, les acheteurs en baisse absorbent l’offre et forment un creux de réaction. Les taureaux tentent alors d’inverser la direction, mais le sentiment est toujours négatif et les traders vendent sur les rallyes, formant la réaction à un niveau élevé.

Les traders achètent à nouveau la baisse lorsque le prix atteint le plus bas de la première réaction, mais les ours bloquent la reprise près du plus haut de la réaction précédente. Par la suite, le prix se coince entre les lignes parallèles, formant un rectangle.

Le motif rectangle baissier se termine lorsque le prix casse et se ferme en dessous du support de la fourchette. Cela se traduit généralement par la reprise de la tendance baissière.

Un motif rectangle de continuation haussier

Graphique journalier THETA/USDT. Source : TradingView

THETA était dans une tendance haussière avant d’atteindre une résistance proche de 0,80 $ le 30 septembre 2020. À la baisse, les acheteurs sont intervenus et ont arrêté la correction à près de 0,55 $. Par la suite, le prix est resté coincé entre ces deux niveaux jusqu’au 15 décembre 2020.

La paire THETA/USDT s’est cassée au-dessus du rectangle le 16 décembre 2020, ce qui indiquait que les taureaux avaient maîtrisé les ours. Cela a marqué la reprise de la tendance haussière.

Graphique journalier THETA/USDT. Source : TradingView

Pour arriver à l’objectif cible de la cassure du motif rectangle, calculez la hauteur du rectangle. Dans le cas ci-dessus, la hauteur est de 0,25 $. Ajoutez cette valeur au niveau de répartition, qui est de 0,80 $ dans l’exemple ci-dessus. Cela donne l’objectif cible à 1,05 $.

Après une longue consolidation, lorsque la tendance haussière reprend, elle peut dépasser la cible d’une marge énorme comme c’est le cas ci-dessus. Les traders peuvent utiliser la cible comme point de référence, mais la décision de clôturer ou de maintenir la transaction doit être prise après avoir pris en compte la force de la tendance et les signaux d’autres indicateurs.

Les mêmes processus s’appliquent aux rectangles baissiers, comme indiqué ci-dessous.

Graphique journalier LTC/USDT. Source : TradingView

Litecoin (LTC) avait connu une forte tendance à la baisse, passant de 184,98 $ le 6 mai 2018 à 73,22 $ le 24 juin 2018. Les acheteurs sont intervenus à ce niveau et ont tenté de former un creux, mais les ours n’étaient pas d’humeur à céder. . Ils ont bloqué la reprise à 90 $ le 3 juillet 2018. Par la suite, la paire LTC/USDT est restée limitée entre ces deux niveaux jusqu’au 6 août 2018.

Les ours ont réaffirmé leur suprématie et ont tiré le prix sous le rectangle le 7 août 2018. Cela a repris la tendance baissière.

Graphique journalier LTC/USDT. Source : TradingView

L’objectif cible suite à la rupture d’un rectangle baissier est calculé en déduisant la hauteur du rectangle du point de rupture. Dans le cas ci-dessus, la hauteur du rectangle est de 17 $. Le déduire du niveau de ventilation à 73 $ présente un objectif cible à 56 $.

Le rectangle comme motif d’inversion

Graphique journalier ETH/USDT. Source : TradingView

L’éther (ETH) a culminé à 1 440 $ en janvier 2018 et a amorcé une forte tendance à la baisse, qui a atteint 81,79 $ en décembre 2018. Ce niveau a attiré des achats importants de la part des taureaux et la paire ETH/USDT a connu une forte reprise. Cependant, les ours ont bloqué la reprise à près de 300 $ en juin 2019. Par la suite, la paire est restée coincée entre ces deux niveaux jusqu’au 24 juillet 2020.

Les taureaux ont poussé le prix au-dessus du rectangle le 25 juillet 2020, ce qui a suggéré le début d’une nouvelle tendance haussière. Les ours ont tenté de ramener le prix en dessous du niveau de cassure à 300 $ mais ont échoué. Cela a montré que le sentiment était devenu positif et que les traders achetaient les baisses. La paire a repris sa tendance haussière en novembre 2020.

Bien que l’objectif de configuration de la cassure du rectangle n’était que de 518,21 $, la paire a atteint un sommet historique à 4 372,72 $ en mai.

Points clés à retenir

Le motif rectangle est un outil utile car il peut servir à la fois de motif de continuation et de motif d’inversion. Si le rectangle est grand, les traders peuvent acheter près du support et vendre près de la résistance.

Pour tirer parti du rectangle et éviter de se tromper, les traders peuvent attendre que le prix se brise et se maintienne au-dessus ou en dessous du modèle avant d’établir des positions.

L’objectif cible ne doit être utilisé que comme guide, car lorsque le prix sort d’un long rectangle, il a tendance à dépasser l’objectif cible d’une marge énorme.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez effectuer vos propres recherches avant de prendre une décision.