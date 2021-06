Les traders recherchent des signaux baissiers après que les contrats à terme sur Bitcoin entrent en déport

in

Un phénomène inhabituel appelé « déportement » se produit dans le commerce à terme de Bitcoin (BTC), principalement le contrat de juin, qui expire le 25 juin.

Les contrats à mois fixe sont généralement négociés avec une petite prime, ce qui indique que les vendeurs demandent plus d’argent pour conserver le règlement plus longtemps. Les contrats à terme devraient également se négocier à une prime annualisée de 5% à 15% sur des marchés sains, en ligne avec le taux de prêt stable. Cette situation est connue sous le nom de contango et n’est pas unique aux marchés de la cryptographie.

Chaque fois que cet indicateur s’estompe ou devient négatif, il s’agit d’un drapeau rouge alarmant. Cette situation est connue sous le nom de déport et indique un sentiment baissier.

BTC juin FTX Futures contre Coinbase USD. Source : TradingView

Comme indiqué ci-dessus, il y avait une prime saine de 0,1% à 0,5% pour la plupart des trois semaines précédentes. Cela équivaut à un taux annualisé de 2% à 9%, il varie donc de légèrement baissier à neutre.

Lorsque les vendeurs à découvert utilisent un effet de levier excessif, l’indicateur deviendra négatif, comme il l’a fait le 17 juin. Cependant, étant donné qu’il ne reste qu’une semaine avant l’expiration de juin, les traders devraient utiliser des contrats à plus long terme pour confirmer ce scénario. Alors que le contrat approche de sa date de négociation finale, les traders sont obligés de reconduire leurs positions, provoquant des mouvements exagérés.

Huobi sept. BTC contre Coinbase USD. Source : TradingView

Les contrats à terme de septembre ont affiché une prime de 1,7 % ou plus par rapport aux marchés au comptant, sur une base annualisée de 7 %. Cela dénote un manque d’appétit pour les longueurs, mais assez loin du pullback.

Que se passe-t-il vraiment ?

La dernière pièce du puzzle est le taux de financement des contrats à durée indéterminée, qui sont l’instrument privilégié des commerçants. Contrairement aux contrats mensuels, les prix des contrats à terme perpétuels (swaps inversés) sont négociés à un prix très similaire à celui des échanges au comptant réguliers.

Cette condition facilite grandement la vie des traders particuliers, car ils n’ont plus besoin de calculer la prime à terme ou de reconduire manuellement les positions qui approchent de l’expiration.

Les frais de financement sont automatiquement facturés toutes les huit heures aux acheteurs (acheteurs) lorsqu’un effet de levier supplémentaire est requis. Cependant, lorsque la situation s’inverse et que les shorts (vendeurs) sont surendettés, le taux de financement devient négatif et ce sont eux qui paient les frais.

Taux de financement de marge de jeton à terme perpétuel Bitcoin. Source : Bybt

Depuis le 24 mai, le taux de financement oscille entre un positif de 0,03 % et un négatif de 0,05 % toutes les 8 heures. Ainsi, dans les moments les plus « baissiers », les shorts payaient 1% par semaine pour conserver leurs positions.

À titre de comparaison, le 13 avril, les longs payaient 0,12 % pour 8 heures, ce qui équivaut à 2,5 % par semaine.

Alors que de nombreux traders considèrent le déport comme un signal baissier, il n’y a actuellement aucun signe d’effet de levier excessif des shorts. En conséquence, l’absence d’intérêt des acheteurs pour le contrat de juin ne reflète pas avec exactitude le sentiment général du marché. Si les traders avaient été effectivement baissiers, les contrats à terme à long terme et perpétuels auraient montré cette tendance.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques. Vous devriez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.